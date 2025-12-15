自宅で知人女性にわいせつな行為をした罪に問われている岡山県警の警察官の男の初公判がきょう（15日）開かれ、男は起訴内容を否認し、無実を訴えました。

【写真を見る】「私は無実です」と無罪を主張 知人女性にわいせつな行為をした罪に問われている警察官の男の初公判【岡山】

不同意わいせつの罪に問われているのは、岡山県警の警視の男（58）です。

起訴状によりますと、警視の男は、去年5月13日の午後9時ごろから翌日の午前4時20分ごろの間に、岡山市内の自宅で、多量のアルコール飲料を飲んで泥酔していた知人女性の下半身を触るなどのわいせつな行為をした罪に問われています。

初公判で、警視の男は「わいせつ行為を一切していません」「私は無実です」と無罪を主張しました。

検察は冒頭陳述で、被告は女性が泥酔のため同意しない意思を形成することが困難な状況に陥っていることに劣情を催し、犯行を決意したなどと主張。

一方の弁護側は、被告は知人男性らに「女性が抱きついてきた」と話しているなどとして、無罪を訴えました。次回の裁判は、あさって（17日）で、女性の証人尋問が行われる予定です。