¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ä¤¹»Ò¡Ê27¡Ë¤ÎÆÇÀå·Ý¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÉÔÀµ²ò¤·¤¿KEY TO LIT¤ÎÃö¼íÁóÌï¡Ê23¡Ë¤ò¥¤¥¸¤ëÎ®¤ì¤Ç¡¢¤ä¤¹»Ò¤¬¡ÖÃö¼í¤¯¤ó¡¢¤À¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¡¢Ãö¼í¤Ï¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤í¤è¡ª ¤½¤ì¡ª ¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¤ä¤¹»Ò¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éºÆ¤Ó¡Ö¤À¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Á¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãö¼í¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¶á¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿HiHi Jets¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤¬HiHi Jets¡¢Èþ ¾¯Ç¯¡¢7MEN»ø¤Î3¥°¥ë¡¼¥×¤òºÆÊÔ¡£Ãö¼í¤ÏKEY TO LIT¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Î®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¤ä¤¹»Ò¤Î¼¹Ù¹¤Ê¥ä¥¸¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ô¤³¤Î¥ä¥¸¤Ï²Ä°¥ÁÛ¤À¤·¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡Õ¡Ô¤Þ¤¸¶»Êµ¡Õ¤ÈÅÜ¤ê¤ò¼¨¤¹À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£8·î¤Ë¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¼ºÎé¤Ê¸ÀÆ°¤¬ÊªµÄ¡Ä
¡¡¤ä¤¹»Ò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢8·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª ¥É¥Ã¥¥êGP¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºä¾åÇ¦¤Î°¦¸¤¤ò3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍÂ¤«¤ë¤â¡¢ÉÔ¼êºÝ¤Ë¤è¤ê²¿ÅÙ¤âÆ¨¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ð¥«3¿Í½°¡×¡ÖÆóÅÙ¤È»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤ä¤¹»Ò¤Î¼ºÎé¤Ê¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤«¤éµñÈÝÈ¿±þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿°ì·ï¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¿Ê¹Ô¤Ï´ðËÜÅª¤ËÂæËÜ¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÎÃö¼í¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥¸¤ê¤â¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿±é½Ð¤À¤È¸«¤ë¸þ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯Ä¾¸å¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÎÆÇÀå·Ý¤¬¡¢¤³¤³1Ç¯¤Û¤É¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÈÝÄêÅª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¹¥´¶ÅÙ¤ÎÈ¿Æ°¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö½é¤Ï»ëÄ°¼Ô¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÅÜ¤ê¤¬¾è¤Ã¤¿ÆÇÀå¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¶¦±é¼Ô¤Ø¤ÎÆÇ¤¬¶¯²á¤®¤Æ¡¢¡Ø¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¤ä¤¹»Ò¤ÎÃö¼í¤Ø¤Î¥ä¥¸¤Ë¡Ô¤ä¤¹»Ò¤Ï¤¢¤Î¤Á¤ã¤óÅª¤ÊÆÇÀåÅ·Á³È¯¸À´¶³Ð¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤À¤È¤·¤¿¤éÁêÅö¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Õ¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏÎÌ¤òÌä¤¦°Õ¸«¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤äÏÃ¤·Êý¤Ê¤É¤ÈÆÇÀå¥¥ã¥é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ½ã¿è¤Ë¸ÍÏÇ¤¦»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½÷À·Ý¿Í¤ÈSTARTO¼Ò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍí¤ß¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤Î¤è¤·¤³¤µ¤ó¤ÈµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¤è¤·¤³¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤·¤³¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ª¤¨¡Á¡Ù¤ÈµÆÃÓ¤µ¤ó¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ì¤Ï½ã¿è¤Ë¾éÃÌ¤À¤ÈÊ¬¤«¤ëÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÎÃö¼í¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥¸¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬·ù¤¬¤ë¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤ä¤¹»Ò¤¬ÆÇÀå¥¥ã¥é¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯Àè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
