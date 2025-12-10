これ全部【ファミマ】限定だってーーーーッッ！！！ 買い逃し厳禁♡「新作アイス」

種類豊富な限定アイスが好評の【ファミリーマート】に、新しい商品が登場。暑い夏が終わっても、まだまだ人気のアイスは、季節の移り変わりに合わせて、さっぱり食べられる爽やかな味から濃厚さやコクを楽しむ味のものへと変わっています。そこで今回は、買い逃し厳禁な「新作アイス」をチェック！

大人気シリーズのたべぼく最新作！

定期的に新作が登場する、たべる牧場シリーズ。最新作として登場したのは、なんと「たべる牧場 アップルパイ」です。冷たいアイスでホットスイーツのアップルパイを再現していますが、食べるとしっかりアップルパイらしさが味わえる仕上がりになっているよう。

外側から内側まで白一色の「白いチョコミントアイスバー」。チョコミントといえば、ミントグリーンのアイスとチョコチップが定番ですが、こちらは、アイスもチョコチップも全て真っ白！ 見た目は予想外でも、さっぱりとしたミントアイスにホワイトチョコチップの甘さが効いたチョコミントアイスを味わえます。

大容量で満足度高めなたっぷりソフトシリーズ

高々と巻き上げられたソフトクリームが特徴的な「たっぷりソフト モンブラン」。ソフトクリーム部分はマロン味になっており、栗あんソースが一緒に巻き上げられています。@miki__iceさんいわく「ほっくりした栗の甘さを感じるアイスに、モンブランっぽい舌触りの栗あんソースの組み合わせ」とのこと。モンブランの味わいはもちろん、食べ応えにも期待したい一品です。

お芋好きは要チェックな大学芋アイス

「大学芋アイスバー」は商品名の通り、大学芋の味と食感をイメージして作られたアイスバー。大学芋のようなねっとり感のあるお芋アイスに、甘じょっぱい大学芋の蜜風コーティングを組み合わせて大学芋を表現しています。アイスには安納芋ペーストを使用しているため、お芋そのものの味わいもしっかり感じられそうです。

バラエティに富んだ【ファミリーマート】の限定アイスは、毎日食べても飽きないラインナップ。気になるアイスがあったら、ぜひお近くの店舗で「新作アイス」をチェックしてみてくださいね。

