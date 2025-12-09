第４回の「現役ドラフト」が９日、非公開のオンライン形式で行われ、１２選手が移籍した。２巡目の活性化へ向けて一部で規定が改正されるなどしたが、１巡目しか行われなかった。

巨人は日本ハムから松浦慶斗投手（２２）を獲得。一方で巨人・菊地大稀投手（２６）が日本ハムへ移籍した。左腕の松浦は２１年ドラフト７位で大阪桐蔭高から日本ハム入りし、今季は１軍登板がなく、昨季は５登板で勝敗なく１ホールドで防御率２・２５だった。巨人は昨年の田中瑛斗投手（２６）に続いて、２年連続で日本ハムからの指名となった。菊地は２１年育成６位で桐蔭横浜大から加入し、今季は７登板だった。１９年ドラフト１位のソフトバンク・佐藤直樹外野手（２７）は楽天に移籍となった。

巨人と日本ハムのように、放出したチームの移籍先と加入した選手の元所属が同じチームだった“実質トレード”が異例の３通りあった。ＤｅＮＡは中日から浜を獲得して、知野が中日に移籍。西武はオリックスから茶野を獲得し、平沼がオリックスに移籍した。過去３年の現役ドラフトでは、同様の“実質トレード”は２２年のＤｅＮＡと中日の細川と笠原、２３年のソフトバンクと日本ハムの水谷と長谷川の２例だけだった。

１２球団が獲得した選手は以下の通り。

▽パ・リーグ

【ソフトバンク】ロッテ・中村稔弥投手（２９）、【日本ハム】巨人・菊地大稀投手（２６）、【オリックス】西武・平沼翔太外野手（２８）、【楽天】ソフトバンク・佐藤直樹外野手（２７）、【西武】オリックス・茶野篤政外野手（２６）、【ロッテ】阪神・井上広大外野手（２４）

▽セ・リーグ

【阪神】ヤクルト・浜田太貴外野手（２５）、【ＤｅＮＡ】中日・浜将乃介外野手（２５）、【巨人】日本ハム・松浦慶斗投手（２２）、【中日】ＤｅＮＡ・知野直人内野手（２６）、【広島】楽天・辰見鴻之介外野手（２５）、【ヤクルト】広島・大道温貴投手（２６）