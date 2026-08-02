プロ野球のオールスターゲームは、今年も数々のドラマを生んだ。中日・細川成也の2打席連続アーチとMVP獲得に球場が沸き立つ一方、同じ現役ドラフトをきっかけに新天地へ渡ったもう一人は、異国の地で厳しい現実が突き付けられていた。わずか数年で大きく分かれた2人の野球人生。その差は、プロの世界の厳しさを改めて感じさせるものとなった。【写真】メキシコ移籍後の最後のSNS投稿、いかつい風貌になっていたオコエ7月29日