【ヴィ・ド・フランス】最大3000円以上お得。パンやグッズ、クーポンなどお得な福袋の予約が始まってるよ！
ヴィ・ド・フランス（VIE DE FRANCE）は、2026年1月1日から7日まで、数量限定で「福袋2026」の販売。予約が25年12月1日から始まっています。
3種類の福袋でパン・グッズ・クーポンがたっぷり
パン、オリジナルグッズ、クーポンをセットにした数量限定の福袋は、「5500円」「3300円」「2200円」の全3種類。今年のテーマは"朝食タイムをより楽しく！モーニンググッズ"。ロゴ入りのグッズで朝のひとときを彩り、気持ちよく一日を始めることができます。
ラインアップは以下の通り。
・『福袋2026』5500円
【内容】
●オリジナルモーニングプレート ペア
●オリジナルバッグ（ボルドー）
●オリジナルスープマグ ペア
●オリジナルバターナイフ
●輝絹1本引換券
●たかはたファームジャム3個
●クーポン券4000円分（500円分×8枚）
価格は5500円。
・『福袋2026』3300円
【内容】
●オリジナルモーニングプレート ペア
●オリジナルバッグ（ブルーグレーorベージュ）
●オリジナルバターナイフ
●チョコ好きのチョコブレッド
●デンマークウインナーロール
●パン・オ・レザン
●塩バターフランス（店舗によって「ブール・サレ」が入ります）
●食パン半斤（3枚切）
●クーポン券2000円分（500円分×4枚）
価格は3300円。
・『福袋2026』2200円
【内容】
●オリジナルバッグ(ブルーグレーorベージュ)
●オリジナルバターナイフ
●デンマークウインナーロール
●パン・オ・レザン
●塩バターフランス（店舗によって「ブール・サレ」が入ります）
●食パン半斤（3枚切）
●クーポン券1000円分（250円分×4枚）
価格は2200円。
各福袋に入っているパンやグッズなどの詳細は以下の通り。
・オリジナルトートバッグ
ベージュ、ブルーグレー、ボルドーの3種類。
5500円の福袋はボルドー（限定カラー）になり、3300円と2200円の福袋は、ブルーグレー、ベージュの2色から選べます。
・オリジナルモーニングプレート
「5500円」「3300円」の福袋に入っています。
・オリジナルスープマグ
「5500円」の福袋に入っています。
・オリジナルバターナイフ
・たかはたファームジャム
「5500円」の福袋に入っています。
・輝絹引換券
「輝絹」1本の引換券で、「5500円」の福袋に入っています。
利用期間は26年1月6日から2月28日まで。
・デンマークウインナーロール
「3300円」「2200円」の福袋に入っています。
・パン・オ・レザン
「3300円」「2200円」の福袋に入っています。
・塩バターフランス
「3300円」「2200円」の福袋に入っています。
・チョコ好きのチョコブレッド
「3300円」の福袋に入っています。
・食パン半斤（3枚切）
「3300円」「2200円」の福袋に入っています。
・クーポン券
有効期限は、26年2月28日まで。1会計につき複数枚の利用が可能で、「ヴィ・ド・フランス」「デリフランス(Delifrance)」および系列店舗全店で利用できます。
予約はWEBもしくは店頭でできます。実施店舗は、「ヴィ・ド・フランス」「デリフランス(Delifrance)」および系列店舗ですが、一部販売および予約未実施店舗があります。
電話での予約は受け付けていません。
また、店舗によって取り扱いの種類や販売、予約期間、販売数量が異なります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部