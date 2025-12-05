【ヴィ・ド・フランス】最大3000円以上お得。パンやグッズ、クーポンなどお得な福袋の予約が始まってるよ！

ヴィ・ド・フランス（VIE DE FRANCE）は、2026年1月1日から7日まで、数量限定で「福袋2026」の販売。予約が25年12月1日から始まっています。

3種類の福袋でパン・グッズ・クーポンがたっぷり

パン、オリジナルグッズ、クーポンをセットにした数量限定の福袋は、「5500円」「3300円」「2200円」の全3種類。今年のテーマは"朝食タイムをより楽しく！モーニンググッズ"。ロゴ入りのグッズで朝のひとときを彩り、気持ちよく一日を始めることができます。

ラインアップは以下の通り。

・『福袋2026』5500円

【内容】

●オリジナルモーニングプレート ペア

●オリジナルバッグ（ボルドー）

●オリジナルスープマグ ペア

●オリジナルバターナイフ

●輝絹1本引換券

●たかはたファームジャム3個

●クーポン券4000円分（500円分×8枚）

価格は5500円。

・『福袋2026』3300円

【内容】

●オリジナルモーニングプレート ペア

●オリジナルバッグ（ブルーグレーorベージュ）

●オリジナルバターナイフ

●チョコ好きのチョコブレッド

●デンマークウインナーロール

●パン・オ・レザン

●塩バターフランス（店舗によって「ブール・サレ」が入ります）

●食パン半斤（3枚切）

●クーポン券2000円分（500円分×4枚）

価格は3300円。

・『福袋2026』2200円

【内容】

●オリジナルバッグ(ブルーグレーorベージュ)

●オリジナルバターナイフ

●デンマークウインナーロール

●パン・オ・レザン

●塩バターフランス（店舗によって「ブール・サレ」が入ります）

●食パン半斤（3枚切）

●クーポン券1000円分（250円分×4枚）

価格は2200円。

各福袋に入っているパンやグッズなどの詳細は以下の通り。

・オリジナルトートバッグ

ベージュ、ブルーグレー、ボルドーの3種類。

5500円の福袋はボルドー（限定カラー）になり、3300円と2200円の福袋は、ブルーグレー、ベージュの2色から選べます。

・オリジナルモーニングプレート

「5500円」「3300円」の福袋に入っています。

・オリジナルスープマグ

「5500円」の福袋に入っています。

・オリジナルバターナイフ

・たかはたファームジャム

「5500円」の福袋に入っています。

・輝絹引換券

「輝絹」1本の引換券で、「5500円」の福袋に入っています。

利用期間は26年1月6日から2月28日まで。

・デンマークウインナーロール

「3300円」「2200円」の福袋に入っています。

・パン・オ・レザン

「3300円」「2200円」の福袋に入っています。

・塩バターフランス

「3300円」「2200円」の福袋に入っています。

・チョコ好きのチョコブレッド

「3300円」の福袋に入っています。

・食パン半斤（3枚切）

「3300円」「2200円」の福袋に入っています。

・クーポン券

有効期限は、26年2月28日まで。1会計につき複数枚の利用が可能で、「ヴィ・ド・フランス」「デリフランス(Delifrance)」および系列店舗全店で利用できます。

予約はWEBもしくは店頭でできます。実施店舗は、「ヴィ・ド・フランス」「デリフランス(Delifrance)」および系列店舗ですが、一部販売および予約未実施店舗があります。

電話での予約は受け付けていません。

また、店舗によって取り扱いの種類や販売、予約期間、販売数量が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部