Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÎÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ç²¿¤¬¿Íµ¤¡©¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤¿Çä¤ì¶Ú¾¦ÉÊTOP20
º£²ó¤Ï¡¢ÀöÂõÀöºÞ¤ä½ÀÆðºÞ¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤«¤éApple¤äAmazon¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢ª¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ï¤³¤Á¤é
²«¤Ð¤ß½üµîÀ®Ê¬¤ò¿·ÇÛ¹ç¡£¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥¯¹³¶ÝEX¡×µÍ¤áÂØ¤¨ÍÑ 2.5kg
¥¢¥¿¥Ã¥¯ ¡ÚÂçÍÆÎÌ¡Û¹³¶ÝEX ÀöÂõÀöºÞ ±ÕÂÎ 100Æü´ÖÃßÀÑ¤·¤¿²«¤Ð¤ß¤â¤Ä¤±ÃÖ¤µé¤Ë¶¯ÎÏÀö¾ô ¤Ä¤á¤«¤¨ÍÑ 2500£ç
1,333±ß ¢ª 979±ß¡Ê27%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥¯ZERO ¥É¥é¥à¼°ÀìÍÑ¡×¥á¥¬¥¸¥ã¥ó¥Ü¥µ¥¤¥º¤ÎµÍ¤áÂØ¤¨ÍÑ
¥¢¥¿¥Ã¥¯ZERO ¥¢¥¿¥Ã¥¯±ÕÂÎ»Ë¾å ºÇ¹â¤ÎÀ¶·éÎÏ¡£Ìµ¶Ý¥ì¥Ù¥ë¤Î¾Ã½ÎÏ ¥É¥é¥à¼°ÀìÍÑ µÍ¤áÂØ¤¨ 2100£ç
1,939±ß ¢ª 1,648±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥¿¥ª¥ë¤ÎÌ©½¸´³¤·¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡£Éô²°´³¤·½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë¡×
¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë ÀöÂõÀöºÞ ¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë ¥×¥í Éô²°´³¤·¡õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä Éô²°´³¤·¤Ç¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê µÍ¤áÂØ¤¨ 100¸Ä [ÂçÍÆÎÌ]
3,699±ß ¢ª 2,949±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤Ä¤á¤³¤ßÀö¤¤¤âÉô²°´³¤·¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã½¡£¡Ö¥Ï¥ß¥ó¥° ¾Ã½¼Â´¶¡×
¥Ï¥ß¥ó¥° ¡ÚÂçÍÆÎÌ¡Û¾Ã½¼Â´¶ ½ÀÆðºÞ ¤Ä¤á¤³¤ßÀö¤¤¤â¡¢Éô²°´³¤·¤â¡¢ÌµÅ¨¾Ã½! ÆâN£ï.1¹³¶Ý ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¹á¤ê ¤Ä¤á¤«¤¨ÍÑ 2,600ml
1,529±ß ¢ª 979±ß¡Ê36%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊË¢¤Ç¤â¤Ã¤Á¤êÈ©¤Ø¡£Dove¡Ê¥À¥ô¡Ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×
Dove(¥À¥ô) ¥Ü¥Ç¥£¡¼¥½¡¼¥× ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥±¥¢ ÂçÍÆÎÌ µÍÂØ 8.5¸ÄÊ¬ 2.8kg ½Ö´Ö¿»Æ©¤¦¤ë¤ª¤¤¥ß¥ë¥¯ ¥È¥ê¥×¥ë¥»¥é¥ß¥ÉÇÛ¹ç ´¥ÁçÈ© ÊÝ¼¾ Ç»Ì©Ë¢ ¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û
2,219±ß ¢ª 1,599±ß¡Ê28%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥¯¥ê¥¢¤ÊÂ©¤ÈÇò¤¤»õ¤Ø¡£NONIO¡Ê¥Î¥Ë¥ª¡Ë¤ÎÌôÍÑ¥Ï¥ß¥¬¥
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡ÛNONIO(¥Î¥Ë¥ª) ¥×¥é¥¹ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥° [°åÌôÉô³°ÉÊ] ¥Ï¥ß¥¬¥ 130g¡ß2¸Ä+¥Õ¥í¥¹ÉÕ¤ »õËá¤Ê´ ¹âÇ»ÅÙ¥Õ¥ÃÁÇ (1450ppmÇÛ¹ç) ¸ý½
878±ß ¢ª 613±ß¡Ê30%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Âç²èÌÌ¤Ç¥Õ¥ëHD¤ò´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£2024Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖFire TV Stick HD¡×
Amazon Fire TV Stick HD | Âç²èÌÌ¤Ç¥Õ¥ëHD¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´ÊÃ±¤Ë | ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
6,980±ß ¢ª 3,480±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£2025Ç¯3·îÈ¯Çä¤Î¡Ö11¥¤¥ó¥Á iPad¡×
Apple 11 ¥¤¥ó¥Á iPad (A16): 11 ¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¡¢Liquid Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢128GB¡¢Wi-Fi 6¡¢12MP ¥Õ¥í¥ó¥È/12MP ¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢Touch ID¡¢°ìÆüÃæ»È¤¨¤ë¥Ð ¥Ã¥Æ¥ê¡¼ - ¥·¥ë¥Ð¡¼
58,800±ß ¢ª 49,800±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
1ÆüÃæÃå¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¡£ð÷¤¯¤À¤±¤ÇSiri¤Ë±þÅú¤Ç¤¤ë¡ÖAirPods 4¡×
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¢¤ê
Apple AirPods 4 ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º ¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Bluetooth 5.3¡¢Å¬±þ·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢³°Éô²»¼è¤ê¹þ¤ß¥â¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢USB-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢H2¥Á¥Ã¥×¡¢ËÉ¿ÐÀÇ½¤ÈÂÑ´ÀÂÑ¿åÀÇ½¡¢¡ÖÃµ¤¹¡×ÂÐ±þ¡¢Qi½¼ÅÅ
29,800±ß ¢ª 24,800±ß¡Ê17%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤·
Apple AirPods 4 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Bluetooth5.3¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢ÂÑ´ÀÂÑ¿åÀÇ½¡¢USB-C ½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡¢H2 ¥Á¥Ã¥×¡¢ºÇÂç 30 »þ´Ö¤Î ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¡¢iPhone¤Ç´ÊÃ±¤ËÀßÄê
21,800±ß ¢ª 17,700±ß¡Ê19%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Ä¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ëµ¡Ç½¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£¡ÖApple Pencil Pro¡×
21,800±ß ¢ª 18,800±ß¡Ê14%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡Ö¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹ Å·Á³¿å¡×¤Î¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë
[Amazon¸ÂÄê¥Ö¥é¥ó¥É]CCL ¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹ 2LPET ¡ß8ËÜ ¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ ÌµÌ£
998±ß ¢ª 864±ß¡Ê13%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹ ¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹ 560ml ¡ß 24ËÜ ¿å Å·Á³¿å
2,055±ß ¢ª 1,620±ß¡Ê21%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Ç»¤¤»Ý¤ß¤È¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Öµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ °½Âë Ç»¤¤ÎÐÃã¡×
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é °½Âë Ç»¤¤ÎÐÃã 525mlPET ¡ß24ËÜ [µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ]
2,136±ß ¢ª 1,752±ß¡Ê18%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¾ï²¹ÊÝ´É¤Ç¤¤ë¡£°ËÆ£±à¤Î¡Ö1ÆüÊ¬¤ÎÌîºÚ¡×200ml¡ß30ËÜ
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û°ËÆ£±à 1ÆüÊ¬¤ÎÌîºÚ 30ÆüÊ¬BOX (»æ¥Ñ¥Ã¥¯) 200ml¡ß30ËÜ
2,970±ß ¢ª 1,969±ß¡Ê34%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
VITAS¡Ê¥Ð¥¤¥¿¥¹¡Ë¤Î¡ÖVITA POWER ¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×
VITAS¡Ê¥Ð¥¤¥¿¥¹¡Ë VITA POWER ¥Ó¥¿¥Ñ¥ï¡¼ ¥Þ¥« °¡±ô ¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó 120Î³ 30ÆüÊ¬
2,480±ß ¢ª 1,480±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤ª¤Ê¤«¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ë¡£ÂçÀµÀ½Ìô¤Î¡Ö¿·¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS¾û¡×
[»ØÄê°åÌôÉô³°ÉÊ] ÂçÀµÀ½Ìô ¿·¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS¾û 550¾û 61ÆüÊ¬À°Ä²ºÞ¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û [Æý»À¶Ý/¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý/¥Õ¥§¡¼¥«¥ê¥¹¶Ý/¥¢¥·¥É¥Õ¥£¥ë¥¹¶Ý ÇÛ¹ç] Ä²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é²þÁ± ÊØÈë¤äÆðÊØ¤Ë
3,290±ß ¢ª 2,260±ß¡Ê31%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
°ß¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¤Ä¤é¤¤Æ¬ÄË¤ËÂ®¤¯¸ú¤¯¡£¡Ö¥¤¥Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯Æ¬ÄËÌôDX¡×
¡Ú»ØÄêÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Û¥¤¥Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯Æ¬ÄËÌôDX 60¾û
1,540±ß ¢ª 1,232±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÆÃµöµ»½Ñ¤ÇÂ¸µ¤«¤é¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×
¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥µ¥¤¥º
[¥ª¥«¥â¥È] ·¤²¼¥µ¥×¥ê ¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹ ¤¢¤Ã¤¿¤« Îä¤¨ÂÐºö Åß ËÉ´¨ ¥ë¡¼¥à¥½¥Ã¥¯¥¹ 532-995
1,800±ß ¢ª 1,457±ß¡Ê19%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥á¥ó¥º¥µ¥¤¥º
[¥ª¥«¥â¥È] ·¤²¼¥µ¥×¥êMEN ¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹ 672-991 ¥á¥ó¥º
2,000±ß ¢ª 1,561±ß¡Ê22%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¥¬¥ë¥·¥¢ ¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë 1000ml ¼×¸÷¥×¥é¥Ü¥È¥ë ¥ª¥ê¡¼¥ÖÇÀ²È¤¬¤Ä¤¯¤ë ¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¥¹¥Ú¥¤¥ó»º ÂçÍÆÎÌ 1L
2,300±ß ¢ª 1,387±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
VTCOSMETICS(¥Ö¥¤¥Æ¥£¥³¥¹¥á¥Æ¥Ã¥¯¥¹) ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯ ¥¹¥¥ó¥±¥¢ (1.CICA ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¡¼¥¸¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯)
2,420±ß ¢ª 1,694±ß¡Ê30%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û¥¿¥ª¥ë¸¦µæ½ê [¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥ê¥Ã¥Á] #003 ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë ¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼ 5Ëç¥»¥Ã¥È ¥Û¥Æ¥ë»ÅÍÍ ¸ü¼ê ¤Õ¤«¤Õ¤« ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à ¹âÂ®µÛ¿å ÂÑµ×À ÌÊ100% 480GSM JapanTechnology
1,890±ß ¢ª 1,589±ß¡Ê16%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÂçÍÆÎÌ ¥Ï¥ß¥ó¥°¥Õ¥ì¥¢ ½ÀÆðºÞ ºÇ¹âµé¥¢¥í¥Þ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÈþ¤·¤¯¹á¤êÂ³¤¯ À¡¤ß¤¤Ã¤¿¥Ô¥å¥¢¤ÊÀ¶·é´¶¥µ¥Ü¥ó¥Ç¥µ¥Ü¥ó¤Î¹á¤ê ¤Ä¤á¤«¤¨£²£±£°£°£ç
1,535±ß ¢ª 1,045±ß¡Ê32%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
NANOX £ï£î£å ¡Ú¶ÈÌ³ÍÑ ÂçÍÆÎÌ¡Û NANOX one PRO (¥Ê¥Î¥Ã¥¯¥¹ ¥ï¥ó ¥×¥í) 4kg ½ü¶Ý¥¦¥§¥Ã¥È¥·¡¼¥ÈÉÕ¤ ÀöÂõÀöºÞ µÍ¤áÂØ¤¨ ÂçÍÆÎÌ ¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û
4,063±ß ¢ª 2,760±ß¡Ê32%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¼¥í(Coca-Cola Zero)
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥¼¥í ¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹ 500mlPET¡ß24ËÜ
2,352±ß ¢ª 1,882±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
REYS ¥ì¥¤¥º ¥Û¥¨¥¤ ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó »³ß· ÎéÌÀ ´Æ½¤ 1kg ¹ñÆâÀ½Â¤ ¥Ó¥¿¥ß¥ó7¼ïÇÛ¹ç WPC¥×¥í¥Æ¥¤¥ó ¤×¤í¤Æ¤¤¤ó ¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó (¥«¥Õ¥§¥ª¥ìÉ÷Ì£)
3,980±ß ¢ª 3,781±ß¡Ê5%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¢ª¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤ËÂçÃêÁª²ñ¤â
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç½êÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢ÄÉ²Ã¤ÎAmazon¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÃêÁª²ñ¤Ø¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¡¢ºÇÂç100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë
