人気サングラスブランド「レイバン」と「オークリー」の商品を小売店に安売りさせないようにしていた疑いがあるとして、公正取引委員会は１９日午前、サングラス販売会社「ルックスオティカジャパン」（東京）に対し、独占禁止法違反（不公正な取引方法）容疑で立ち入り検査を開始した。

売れ筋商品のブランド価値や売値の低下を防ぐため、販売価格を不当に拘束していたとみられる。

ルックス社のホームページなどによると、ルックス社はレイバンやオークリーなどを世界的に展開する仏「エシロールルックスオティカ」グループの日本法人。グループの独自ブランドであるレイバンやオークリーのサングラスなどを国内の直営店で販売するほか、全国各地の眼鏡店などに卸している。

関係者によると、ルックス社は取引先の眼鏡店などに対し、レイバンやオークリーの主力商品のサングラスを安売りさせずに、事前に決めた価格で販売するように指示していた疑いが持たれている。こうした行為は、数年前から行われていたとみられる。また、新商品についてはオンラインでの販売を一定期間しないように求めていた疑いもあるという。

サングラスの多くは、１本数万円程度の高級な価格帯で、ルックス社は値引きによるブランド力の低下を食い止めようとした可能性があるとみられる。

独禁法では書籍や雑誌、新聞、音楽用ＣＤなどの著作物を除き、メーカーが正当な理由なく、自社製品を指定した価格で販売させることを「再販売価格の拘束」として原則禁止している。公取委はこのほかに独禁法が禁じる「拘束条件付き取引」にも当たる可能性があるとみて、取引の実態解明を進める。