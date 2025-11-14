PCも小物も、すっきり収納。機能で選ぶベーシックバックパック【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
耐久性と使いやすさを両立。街に馴染むクラシカルデザイン【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、560デニールのポリエステル素材を使用した、ブランドらしいベーシックなデザインのバックパック。
耐久性に優れた生地と、無駄のないシルエットが特徴で、通勤・通学からカジュアルな外出まで幅広く対応する。
インナーにはラップトップPC用のスリーブを備え、片側にはメッシュポケットを配置。必要なものをすっきりと収納できる設計となっている。
クラシカルな佇まいと実用性を兼ね備えた、日常に寄り添う一品だ。
