この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏がベールを剥ぐ！見せかけの“お得”を斬る『大幅値上げでユーザー大困惑…ソフトバンクが実質半額の値段で使えるのサービスの落とし穴とは？』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで『大幅値上げでユーザー大困惑…ソフトバンクが実質半額の値段で使えるのサービスの落とし穴とは？』が公開され、脱・税理士の菅原氏がソフトバンクの新料金プランの問題点に斬り込んだ。ユーザー離れが加速している背景と、制度の実際の仕組みに踏み込んでいる。



菅原氏自身はソフトバンク利用者で、「変更が多発していてついていけない」と率直に吐露。従来の「スタンダードプラン」「プレミアムプラン」が、分割払いと下取りで“実質負担を軽減”しているように見せる設計だった点を整理した。スタンダードプランは48回払いのうち24回で支払いを止めて下取りに出す仕組みで、プレミアムプランは年1回の買い替えにより“理屈上は1/4負担”に見える。ただし前者は下取りが前提、後者はオプション加入や追加費が必須で、表面上の“お得”だけで判断すると足をすくわれると警鐘を鳴らした。



転機は2025年8月の改定だ。新制度「新トクするサポート+（プラス）」は名称こそ強気だが、実際はコスト増（プラス）のオンパレードだと菅原氏は明かす。特典A（旧プレミアムプラン相当）では、早期利用料金が倍増。さらに特典利用料金が新設され、開始時点で約5万円の追加負担となる。特典B（旧スタンダードプラン相当）も22,000円を要求。買い替え前提の“お得感”は、前提条件込みで再定義が必要になった。



周辺の費用設計も硬化した。オンライン手続きは無料から有料へ、店頭手続きは値上げ。コンビニ払いにも手数料が加わった。利便性を理由に選ばれてきた導線にまでコストを課す設計は、既存ユーザーの心理的離脱を加速させている。さらに下取り条件の厳格化により、軽微な不具合でも下取り不可となれば残債の支払い継続を迫られる。年1回の買い替えを前提に契約していたユーザーほどダメージが大きい構図だ。



一方で、見せ方の巧拙は学ぶ価値があると菅原氏は指摘する。分割払いは「今買える」という錯覚を生み、初期障壁を下げる強力な販売設計になる。だからこそ、条件と例外の提示は徹底的に透明であるべきだ。価格・手続き・下取り条件の三点を総合してコストを捉え直す視点を突きつけている。



結論として、ユーザー離れの核心は“実質的な値上げ”と運用条件の厳格化にある。どのキャリアが最適かは、居住エリアの電波環境、買い替えサイクル、支払い方法との相性によって異なる。具体的な金額推移や下取りの判断ポイントは本編で詳しく語られているため、検討中の人は該当箇所を確認してから最終判断を下すべきだ。

今回の動画は、スマホの買い替え頻度が高い人や総支払額を厳密に管理したい人にとっても非常に参考になる内容である。