走っても、歩いても、毎日にフィット。健康志向の足元に【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
軽やかに、快適に。スポーツも日常もこの一足で【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、スポーツからカジュアルまで幅広いシーンに対応する多機能スニーカー。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
新色モデルでは、洗練されたシルエットとトーナルな配色が際立ち、日常のスタイリングにも自然に馴染むデザインに仕上がっている。
アッパーには肌触りのよいソフトなメッシュ素材を採用し、優れたフィット性と通気性を両立。ミッドソールにはクッション性と安定性を高めた「FRESH FOAM」を搭載し、長時間の歩行や運動でもストレスを感じさせない快適な履き心地を実現する。
健康維持のために運動を取り入れたい人や、普段着にスポーティな要素を加えたい人の足元を、機能とデザインの両面からサポートする一足。
