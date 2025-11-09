◇フィギュアスケート グランプリ（GP）シリーズ第4戦NHK杯最終日（2025年11月8日 大阪・東和薬品ラクタブドーム）

女子では、前世界女王の坂本花織（25＝シスメックス）がフリー150・13点、合計227・18点とも今季世界最高得点を叩き出して大会を連覇。日本女子では浅田真央に並ぶ歴代2位タイの4度目の優勝を飾った。来年2月のミラノ・コルティナ五輪の選考材料となるシリーズ上位6人による12月のファイナル（名古屋）進出を決めた。男子は22年北京五輪銀メダルの鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が合計287・24点で日本男子初の3連覇を達成した。

会心の演技を終えた坂本が、満面の笑みで両手を振りかざした。フリー「愛の讃歌」を熱演し、ジャンプも冒頭のダブルアクセルから全て成功。フリー、合計点ともに今季世界最高得点をマーク。優勝インタビューで知らされると「あらまー」と驚いて笑いを誘った。2位に27・18点差をつける圧勝だった。

「地元の関西での国際大会。身近な方々に見てもらえるチャンスでもあったので、そこでいい演技ができてホッとしている」

本番前には緊張するのが常で、この日も演技前の6分間練習でスケート靴のブレードにカバーをつけたままリンクに入ってしまった。「痛恨のミス…」と苦笑いしながらも落ち着きを取り戻した。

シーズン前に今季限りでの現役引退を表明。来年2月のミラノ・コルティナ五輪を集大成と位置づける中、GPシリーズは10月の第1戦フランス大会で17歳の中井亜美に次ぐ2位。心に火がついた。その悔しさは中井がマークした今季世界最高得点を更新して雪辱してみせた。

「自分が2位になるときは意味のあることが多い。取りこぼしもあったし“気を抜いている場合ちゃうぞ”と」。帰国して4日後には息つく暇なく地元の全兵庫選手権に出場した。通常の貸し切り時間だけでなく、一般営業の時間にもリンクに行って練習。自身にとって最後のNHK杯に備えた。

日本女子では浅田真央に並ぶ歴代2位タイとなる4度目の優勝。GPファイナル進出も決めた。若手が台頭する中でも「そりゃ負けたくない。次世代に譲るのはもう数カ月待って」と笑う25歳。集大成の大舞台まで走りきる。

▽フィギュア五輪への道 各3枠の男女は全日本選手権（12月19〜21日、東京）優勝者が自動的に代表入り。2、3人目は全日本の2、3位、12月のGPファイナル（名古屋）の日本勢上位2人、全日本終了時のシーズン最高得点上位3人などから総合的に選ぶ。2枠のペアは全日本1、2位と、全日本終了時のシーズン最高得点などを基に選考。日本の団体出場が決まった場合、アイスダンスはペアと同じ基準を適用する。