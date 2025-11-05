東京六大学野球リーグ・慶大の４番を務めた常松広太郎外野手（４年＝慶応湘南藤沢）に、メジャーのカブスからマイナー契約のオファーが届いていることが４日、分かった。

１８５センチ、８９キロの恵まれた体格を誇る右の強打者に、海の向こうからオファーが来た。今永昇太投手や鈴木誠也外野手らも在籍する名門・カブスだ。常松はスポーツ報知の取材に、現在の心境を明かした。

「長年、野球をやってきた中で、こうして評価をいただけるのはうれしいです」。今春のリーグ戦では３本塁打を放ち、慶大の主軸として躍動してきた。９月にはプロ志望届を提出し、１０月２３日のドラフト会議で指名を待ったが、吉報は届かなかった。１週間後に届いたＭＬＢ球団からのオファー。すでに米金融業界大手のゴールドマン・サックス（ＧＳ）から内定を得ている中、“究極の選択”を迫られることになった。

父の仕事の都合で、米ニューヨーク州で育った帰国子女。語学も堪能だ。「父にはヤンキースタジアムに何度も連れて行ってもらい、独特の雰囲気に魅了されてきました」とメジャーへの憧れもある。一方で「ＧＳも大好きな会社で、社員の方々も心から尊敬できる方なんです」と感謝の思いも強い。自らの将来を熟考した上で、結論を出す。