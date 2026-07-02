カブス・鈴木誠也【写真：ロイター】フルカウント

カブスの鈴木誠也 13号でMLB通算100号に乗せ日本人選手歴代4人目の偉業

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • カブス鈴木誠也が本拠地パドレス戦で13号3ランホームランを放った
  • メジャー通算100号本塁打を達成し日本人打者歴代4人目の偉業を成し遂げた
  • 右打者としては初の快挙で大谷翔平、松井秀喜、イチローに続く記録となる
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