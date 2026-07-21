◆米大リーグカブス―タイガース（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が２０日（日本時間２１日）、本拠のタイガース戦に「２番・右翼」でスタメン出場し、後半戦初で７試合ぶりの１６号２ランを放った。シカゴの天候不順で開始時間が３０分遅れ。元ドジャースの右腕フラーティとの第１打席は空振り三振だった。０−４で迎えた３回１死一塁の第２打席で、初球ボールからの２球目、真ん