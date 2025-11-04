日本への渡航者に対して英国政府が「熊」に関する注意喚起を出すなど、今年度の日本国内における熊の出没数と対人事故の件数は、もはや災害級の脅威となっている。



【写真】右がクマスプレーの「正規品」です

そんななか、猟銃以外の積極的な熊対策として推奨されているのが、「クマ避けスプレー」だ。



だが、インターネットショップなどではこの「クマスプレー」の模造品が横行しているという。



若い命を奪った「不適正なクマスプレー」

「【偽物のクマよけスプレーに注意して下さい】Amazonでも正規店以外から購入すると、効果が不明な模造品が届く場合があります。また、クマに効果のない商品なのに、『クマ撃退にも』と記載されていることも多いため、必ず認証を得ているものを確認して購入して下さい」



そうつぶやき、X（旧Twitter）に「模造品」と「正規品」の比較画像を投稿したのは、さまざまなユニークな生き物をわかりやすく解説するYouTubeチャンネル『へんないきものチャンネル』を運営する、ろう・へんないきものチャンネル （@youko_rou）さん。



ろうさんは続けて、「羅臼岳の事故も効果のないクマよけスプレーを携行していたと言われています。命を守るものなので、確実に安全なものを選びましょう（店頭購入がおすすめです）」と、ポスト。



羅臼岳の事故とは、2025年8月に発生した「羅臼岳登山道におけるヒグマ人身事故」のこと。



知床財団の調査速報によると、亡くなった被害者の「同行者」は「クマよけスプレー」を謳った商品を所持。



しかし「ヒグマに対応した製品」ではなく、かつ再利用品であったため、「事故発生時の初期対応においてスプレーの使用を試みたものの、噴射できていなかった」という。



人命を軽視した悪質な商品

人命に関わる重大な事案ということで、ろうさんは自身のYouTubeチャンネルでも「ニセモノのクマスプレー」に対する注意喚起の動画を投稿している。



「通販などで『クマスプレー』を検索すると、かなりの数で対人用の催涙スプレー的なものが出てきます。こういったものは効果も飛距離もクマを想定しておらず、効果がないにも関わらず『クマよけにも』という一文が記載された商品が多いです。



また、日本で使用する場合、小柄なツキノワグマ用か、大型のヒグマ用かを確認する必要があります。また、クマスプレーは基本的に使い切りです。一度発射すると5〜10秒程度で空になる仕様なので、『ニセモノかも？』と思っても試し吹き出来ない落とし穴があります。消費者的には『少しでも安く買いたい』と思うかもしれませんが、効果のない商品を安易に買うのは命の危険があります」（ろう・へんないきものチャンネルさん）



消費者が”だまされている”状態

今回のろうさんの投稿に対して、「正規品」を販売する株式会社トウキョウジュウホウ / Tokyo Juho, Inc.（@tokyojuho）さんも、「消費者が”だまされている“状態です。”ニセモノコピー品“問題が実は大変（弊社も困っておりました）でして、アマゾン等に連絡して取り合ってもらうのも一筋縄ではなかったです…」と引用リプライを投稿。



人命を守るクマスプレーの「正規品」と悪質な「模造品」をどう見分ければいいのか？



銃器、狩猟・アウトドア・防犯用品等の輸入・卸・小売り販売をする株式会社トウキョウジュウホウさんに聞いた。



株式会社トウキョウジュウホウさんに聞いた、「模造品」を避けるには？

ーー「模造品」を避けるために、購入者が気を付けることはありますか？



「正規代理店から購入する、または、正規代理店からの商品情報を確認すれば間違いはありません。ただし、正規代理店の中にも熊基準に満たないモデルのスプレーを販売していることが多いため、EPA基準を確認することも大事です。また、オンラインショップの中には内容に嘘の表記がある商品もあるため、信頼性のあるショップからご購入下さい」



＜※EPA：特定の国や地域同士が貿易・投資・人の移動などの幅広い経済関係の強化を目的として結ぶ、経済連携協定（Environmental Protection Agency）のこと＞



ーー有効なクマスプレーの基準を教えてください。



「人命を守るための目安としては、（射距離：8m以上、∀続噴射時間：6秒以上、Ｍ椴漫215g以上、ぅプサイシン&カプシノイド他は1〜2%（よく効くのは2%）が最低限の基準となります。



それ以外ですと、速射性と噴霧が重要になります。1回の流れ動作で噴射できないクマスプレーはその分タイムロスができるため、リスクが増えます。また、噴射される液体は霧状であることが必須です。霧状でないと限られた時間内に熊の粘膜部分に当てることが出来ないため、ほとんどの方には使用が不可能です」



人命に関わる「模造品」の規制を

ーー「信頼性のあるショップ」はどこで判断するべきでしょうか？



「クマスプレーについて説明できる会社の方が信頼できます。また、しっかりとした所の大半が、SNSや雑誌にて、クマスプレーが注目される前の段階から長い期間に渡って販売しておりますので、そういった点もご確認ください」



ーー悪質な模造品が多く出回っている現状を改善するには…？



「模造品は死に直結するため、規制が必要です。また、表記と内容物が違う悪質なクマスプレーや、対人用の催涙スプレーをクマスプレーと称して販売することに対する規制も必要です。そして、クマスプレーの規格を日本もアメリカに準じて制定すべきだと思います」



「クマスプレー」のレンタルサービスも

クマ対策に有効な「クマスプレー」は高価で、保管期限もあるため、「少しでも安く入手したい」と考えるのも無理はない。



また、今年は異常な数のクマが出没し対人事故の件数も多いため、注文が殺到。品薄状態が続いていることも、模造品の横行に影響しているといえそうだ。



「最近では登山客向けに、大手メーカーもクマスプレーのレンタル事業を展開しています。持ち歩くのに暴発リスクなどがあるため、手元に置いておくのが不安な人や、不定期にキャンプや登山をする人はこうしたレンタルサービスを利用することもおすすめです」（ろう・へんないきものチャンネル さん）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）