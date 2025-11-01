ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¥³¡¼¥Á¿Ø¤È¾×ÆÍ¡×¤«¡Ä°ú¤¶â¤Ï¡ÖÂè£²Àï¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨ÆÈÃÇµ¯ÍÑ¡×
¡È´ñ½±ºîÀï¡É¤Ë¼ºÇÔ
£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹ºå¿À¤¬10·î30Æü¡¢ËÜµòÃÏ¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÄìÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
»î¹ç¸å¡¢¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤À¡£2014Ç¯°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Îà¸×Âë·èÀïá¤Î½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤é°Ì´¤Î£´Ï¢ÇÔ¡£
£µ»î¹çÃæ£´»î¹ç¤Ï£±ÅÀº¹¤Î¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶Ïº¹¤Ë¤è¤ëÀËÇÔ¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤âº¬¶¯¤¤¤¬¡¢µåÃÄ£Ï£Â¤Ï¡Öº¹¤ÏÎòÁ³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡Ö¼ç¼´¤òÂÇ¤Ã¤¿Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¥·¥ê¡¼¥º´ü´ÖÃæ¡¢ÂçÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£±³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤ÄãÂÇÎ¨¤À¤Ã¤¿Âç»³¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÂÐºö¤òÅ°Äì¡£¿¶¤êÃÙ¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¶»¸µ¤ËÂ®µå¤òÅê¤²¹þ¤àÇÛµå¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¥·¥ê¡¼¥º¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë£³»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ç¡È¤ªÌÜ³Ð¤á¡É¡£Ìî¼ê¿Ø¤Îº¹¤¬ÎòÁ³¤ÈÉ½¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Âè£²Àï¤¬Âç¤¤ÊÊ¬¿åÎæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤³¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤òÀª¤¤¤Ë¾è¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤«¤Ä¤Æ¾ï¾¡·³ÃÄ¤À¤Ã¤¿À¾Éð¤òÎ¨¤¤¤¿Ì¾¾¡¦¿¹µÀ¾½¡Ê88¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè£²Àï¤¬ºÇ½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¾§¤¨¡¢µð¿Í¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¦¸¶Ã¤ÆÁ¡Ê67¡Ë¤â¤³¤Î°Õ¸«¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Ç¡¢ºå¿À¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ë¡ÖÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÀèÈ¯¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ê31¡Ë¤Îµ¯ÍÑ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î°Õ¸«¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¤¡¢15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£¶¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÉ¸æÎ¨1.39¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.22¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢£±·³ÅÐÈÄ¤Ï£¸·î£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤¬¥é¥¹¥È¤Ç¡¢°Ê¹ß¤Ï£²·³Ä´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤âËþÂ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢£Ã£Ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤¬´ñ½±¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢£²ÀïÌÜ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò·è°Õ¡£ÌµÏÀ¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¼þ¤ê¤Î¼óÇ¾¿Ø¤¬¡Ø»ß¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¶¯¤¯¿Ê¸À¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÈÃÇ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¡¢¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬£²²óÅÓÃæ£·¼ºÅÀ£Ë£Ï¤ÈÂçÍðÄ´¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï·ë²ÌÏÀ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤·¤«¤ËÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÆÈÃÇ¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿Îã¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ø¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È²æ¡¹¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¥³¥Ü¤¹¥³¡¼¥Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤Î°Õ¸«¾×ÆÍ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¤òµ¡¤Ë¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËµåÃÄÃæ¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶âÂ¼¶ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê49¡Ë¤ÎÂàÃÄ¡¢¤½¤·¤ÆÌîÂ¼¹îÂ§¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡Ê52¡Ë¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶âÂ¼¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø£²¿Í¤È¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤È¤Î¹Í¤¨¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¿¦¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¼Ù¿ä¤¹¤ëÉÔÆÏ¤¼Ô¤â¸½¤ì¤ë»ÏËö¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
»î¹ç¸å¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤¿¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔÀï¤ÎÊÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ºÓÇÛ¥ß¥¹¤òµêÃÆ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤Î½ÉÌ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Íèµ¨¤Ï¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î°Õ¸«¤ò½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Âç°ìÈÖ¤Ç¤ÎÆÈÃÇ¤ò´Ó¤¯¤Î¤«¡£