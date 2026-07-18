◇セ・リーグ阪神1―2広島（2026年7月18日マツダスタジアム）8回の阪神・佐藤輝明内野手の打席で、広島2番手ハーンが内角へすっぽ抜ける球を投じ、バットを放り投げた佐藤輝がマウンド側に向かいかけ、グラウンドに不穏な空気が流れる場面があった。藤川球児監督も広島バッテリーに向け、ベンチから大声を発した。空振り三振に倒れた佐藤輝はベンチにヘルメットを叩きつける場面もあった。前日17日の試合では前川が死