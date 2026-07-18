◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１阪神（１８日・マツダスタジアム）阪神・藤川球児監督が試合後も怒気をにじませた。１点を追う８回１死。佐藤に対するハーンの直球が大きく抜け、あわや死球で一触即発の異様な空気が流れた。佐藤はバットを投げ捨てて助っ人左腕に視線を向け、三塁ベンチの指揮官も鬼の形相。前夜に死球を受けた前川が右肩甲骨骨折の重傷で長期離脱を余儀なくされ、一夜明けて迎えたゲームだった。藤川監督