ずっと気になってた！「専用なんてあるの…？」一風変わった100均保存袋を買ってみた
商品情報
商品名：サンドイッチバッグ（50枚）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：幅158mm×縦142mm、厚さ0.018mm、折り部分50mm
内容量：50枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480638140
サンドイッチ専用！？ずっと気になってたキッチン消耗品をGET
ダイソーをパトロール中、キッチン消耗品売り場で見かけたこちらの商品。パッケージにある大きなサンドイッチの写真が気になってしまい、この度とうとう購入してきました！
今回GETしてきたのは、その名も『サンドイッチバッグ（50枚）』。お値段はもちろん￥110（税込）。パッケージの箱から取り出しやすい形状になっています。
半透明の袋で、材質はポリエチレン。サイズは約幅158mm×縦142mm。厚さは約0.018mmです。そしてこの商品の特徴は、約50mm分の折り返し部分が付いていること。早速使っていきます！
コスパ抜群！ダイソーの『サンドイッチバッグ（50枚）』
やはり、入れてみたくなるのがサンドイッチ。パッケージにあるような、ボリューミーな一品を入れてみました。
薄手で伸びのある、やわらかな袋といった印象。折り返しが付いているので、指を入れて開きやすいのがGOODです。しかし、分厚いサンドイッチに使うとかなり窮屈な仕上がりになってしまい…もう少しマチがあったらな〜と感じました。
とはいえ、かなり無理やりサンドイッチを袋に入れているのに、破けてないのがスゴイところ。薄手なのに意外と丈夫なんです。また、ラップで包んだ時よりも開けやすく、手も汚れないのも嬉しいポイント。食べやすくて見た目も良いですよね◎
注意点としては、表面がサラサラしているせいか、マスキングテープとの相性が悪かったです。封をする際はセロハンテープを使うのがおすすめですよ。
今回はダイソーの『サンドイッチバッグ（50枚）』をご紹介しました。
物珍しさから購入した商品ですが、折り返しがあること以外は至って普通の袋といった印象。しかし、50枚も入っているのでコスパは良く、筆者は食品の管理に使っています♪
気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。