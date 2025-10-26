「本当に素晴らしい」ド軍35歳も“脱帽”するしかない山本由伸の完投劇「彼の投球を見るのは本当に楽しい」
マンシーも山本由伸の投球を絶賛した(C)Getty Images
ドジャースのマックス・マンシーが山本由伸を絶賛した。山本は現地時間10月25日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板し、9回105球4安打1失点8奪三振の好投を見せ、ポストシーズン2戦連続となる完投勝利を飾った。
【動画】WSで対決！山本由伸がゲレロJr.からカーブで空振り三振を奪うシーン
山本の投球に7回一発を放ったマンシーは「前回は先頭打者ホームランを打たれ、今日は初回に20〜25球を投げながらそれでも完投するというのは、本当に素晴らしいことだよ」と称え、「彼は何事にも動じないようだ。そして彼の投球を見るのは本当に楽しい」と、エースらしく堂々とした投球に35歳も脱帽した。
山本は初回からカーブを効果的に使ってブルージェイズ打線を翻弄した。4回以降はパーフェクトに抑え、8回はジョージ・スプリンガーをカーブでのけぞらせ、最後は154キロのフォーシームで空振り三振を奪うと、この回は3者連続三振で締めた。
9回もウラジーミル・ゲレロJr.を一ゴロに仕留めると、アレハンドロ・カークを中直、最後はドールトン・バーショを三飛に打ち取ってゲームセット。勝ち越し弾を放った捕手のウィル・スミスと抱擁し、歓喜の瞬間を味わった。
2試合連続でポストシーズンで完投勝利を挙げたのは、2001年のカート・シリング以来で24年ぶりの快挙。この日の快投がドジャースを世界一連覇へとつなげる大きな1勝になったことは間違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。