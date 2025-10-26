30歳で初代表、注目されて考えた「アスリートとしてどうあるべきか」

滋賀・平和堂HATOスタジアムで3日から5日間行われた第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技。女子100メートル障害日本代表の中島ひとみ（兵庫・長谷川体育施設）は専門外の成年女子100メートルに出場し、11秒66（追い風0.4メートル）で準優勝。今季ラストレースを走り切った。30歳にして初めて世界陸上に出場し、準決勝に進出。実力はもちろん、華やかなビジュアルでも脚光を浴びた一方で葛藤を抱いたことも。「アスリートとして自分がどうあるべきか、考えてしまった」。怒涛のシーズンを終え、本音を明かした。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

「本当にたくさんの方々が応援してくださって力になっている。アスリートしてうれしいですし、そういう方々に伝えられるものがあれば、しっかりと走りで伝えたい」

大舞台から2か月。今季最終戦を終えた中島は丁寧に言葉を紡ぎ、充実感を漂わせた。

30歳にして訪れた、飛躍のシーズンだった。昨年9月に12秒99を記録し注目を集めると、今季は4月の織田記念で12秒93をマークして優勝。7月の日本選手権で準優勝を果たし、2週間後には日本歴代2位の12秒71で東京世界陸上の参加標準記録（12秒73）を突破した。

迎えた本番では世界24人のセミファイナリストに。荒牧中（兵庫）3年で全中、夙川学院高（兵庫）2年で国体を制しながらも、その後は苦しい競技生活を送ってきたハードラーは遅咲きのヒロインとして一躍注目の的になった。しかし、その裏で戸惑いを感じることもあった。

「良い意味でも悪い意味でも、見ていただく機会が増えてしまったというのは事実。アスリートとして自分がどうあるべきか、すごく考えてしまう期間でした」

華やかなビジュアルにハローキティのギラギラネイル、選手紹介で披露した人気アニメ「鬼滅の刃」に登場する猗窩座のポーズも話題に。ネット上では「めっちゃ足速いギャル」と呼ばれた。「私はネイル、メイク、髪の毛とかも派手な方なので、初めて私を見た方の中には『アスリートが……』と（ネガティブに）思う方もいると思う」と胸の内を明かす。

ネイル、メイクも自分を奮い立たせる“戦闘服”に

「オシャレするなら練習を」――。アスリートにそんな価値観を抱く人もいる。一方で、近年の五輪や世界陸上では超人的なパフォーマンスとともに、華やかなヘアスタイルやネイルを楽しむ選手が当たり前になった。日本でも高校球児の強制的な丸刈りが減少するなど、令和のスポーツ界は変わり始めている。

中島にとっても、ネイルやメイクも自分を奮い立たせる“戦闘服”。

「私にも髪の毛が短い時、真っ黒な時があった。私はこれがモチベーションになっている。これからも続けていきます」

レース前には吐き気を催し、夜もぐっすり寝られないほど、陸上に捧げた怒涛のシーズン。「それでもまた走りたくなるんですよね」。可愛らしい笑顔の裏にはアスリート魂が宿っている。

「陸上を観てくださる方が多いというのは本当にうれしいこと。この熱が冷めないように陸上を盛り上げていきたい」

中島ひとみは自分らしく走り続ける。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）