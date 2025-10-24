10月24日に行われたプロ野球ドラフト会議で、中日ドラゴンズは単独1位で青山学院大学・中西聖輝投手の交渉権を獲得しました。

■高校・大学で「日本一」 井上監督"陽キャラ"に好印象



中西投手は、エースとして東都大学リーグの6連覇に貢献した右腕で、智辯和歌山高校と青山学院大学で、ともに日本一を経験しました。

中西聖輝投手：

「素直にうれしいという気持ちが一番大きくて、まだまだここからがスタートなので、頑張ろうという気持ち」





井上一樹監督は、 ドラフト会議 が終わったその足で 青山学院大学 へ指名挨拶に訪れ、中西投手とがっちり握手を交わしました。

井上一樹監督：

「今、握手して感じたのが『手が大きいね』と思って。中西君は色んなボールを操ると考えた時に、なるほどねと思いました。1言えば10返ってくるぐらいの陽キャラだという話も聞いているので、俺にあっているねと。中西君にマッチするチームに入ってくれたなと、すごく期待しています」



中西聖輝投手：

「お言葉をいただいたように、期待に応えられるよう頑張りたいなと思いました」



今年の中日のドラフトを、山本昌さんは高く評価します。



山本昌さん：

「昨年のドラフトも素晴らしかったですけど、今年も負けず劣らずという印象ですね。（中西投手は）今年のドラフト候補のピッチャーの中ではトップのピッチャー。特に体に力がある、ボールに力がある。素晴らしいのが、落ちるボールなんですよ。変化量がすごく大きくて空振りをとれるボールなので、先発としても、僕は抑え適性もすごく高いと思っている」

さらに新戦力の加入による、投手陣の競争激化に期待を寄せます。



Q.中西投手に似ている選手は？

山本昌さん：

「話してしまうと失礼かもしれませんけど、大魔神・佐々木投手が大学時代はあんな感じだったかなというイメージ。今回のドラフトを見て、ドラゴンズ投手陣の新旧交代、世代交代が一気に進む可能性もあると踏んでいます。今シーズン投げていたピッチャーも、うかうかできないですよ」