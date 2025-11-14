この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【都内戸建て】不動産のプロが「マジ推し度8」と唸った！板橋区の“駅近4分”物件がスゴすぎた

「内見ゴリラの持ち家ジャパン」がYouTubeで「【プロも納得】1000軒以上内見した不動産屋が唸った「都内戸建て」を調査してみた。」と題した動画を公開。1000軒以上の物件を見てきた宅建士のテラさんが、東京都板橋区にある戸建て物件をレビューした。



今回紹介されたのは、都営三田線「西台駅」から徒歩4分という好立地に建つ、築約20年の中古戸建て。3階建ての鉄筋コンクリート（RC）造で、間取りは3LDK+Sと家族でも広々と暮らせる設計である。価格は6,980万円だ。



テラさんはまず、戸建てには珍しい鉄筋コンクリート構造を高く評価。木造との違いを体を張って表現し、その頑丈さと静音性をアピールした。駅近でありながら閑静な住宅街に位置し、ビルトインガレージや広々としたルーフバルコニーも備えている点を「素晴らしい」と評価。リビングには床暖房、キッチンはオール電化と、現代のライフスタイルに合った設備が整っていることも紹介された。



動画の最後で、テラさんはこの物件の「マジ推し度」を星8つと高評価。「（買うなら）マンションかなって思ってたんですけど、やっぱり戸建てでも良いなあって今日改めて思いましたね」と、戸建ての魅力を再認識した様子であった。都心から少し離れることで得られる広さや充実した設備が、この物件の大きな魅力であると結論付けた。



