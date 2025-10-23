【小林至教授のマネーボールQ&A】#11

【マネーボールQ＆A】“金のなる木”クライマックスシリーズを徹底解説 主催球団が1試合で得る利益はどれくらい？

【Q】23日に開催されるプロ野球ドラフト会議。ドラフト指名選手は契約金1億円、年俸1500万円、出来高5000万円が上限とされ、順位が下がるごとに金額が減るのが一般的だ。とはいえ、同じ球団、同じ順位でも年度によって金額はまちまち。基準はあるのか。契約の際のサイドレターなどはどうなっているのか。

【A】ドラフト候補選手への栄養費問題、西武ライオンズ裏金問題を経て、希望入団枠制度が廃止された2007年以降、上位指名の契約金相場はほぼ固定化されました。1位で即戦力の大卒・社会人選手なら上限いっぱいの1億円＋出来高5000万円。2位は8000万円前後、3位で5000万〜6000万円といった具合で、順位に応じた“相場観”が定着しています。もっとも、実際の契約金は「評価・競合・交渉力」の組み合わせ次第で変動します。外れ1位や外れ外れ1位では上限に届かないケースもあれば、高卒でも複数球団が競合すれば満額提示となることも珍しくない。

交渉の鍵を握るのは、選手本人よりむしろ周囲の“大人”たち、いわば事実上のエージェントです。保護者や高校・大学の監督、社会人チームの上司など、実質的な代理人として交渉の場に立つことは珍しくありません。球団も本人が「この人を通してくれ」と言うなら断れないのが実情です。

出来高についてはケース・バイ・ケースで、指名順位が低い社会人選手には、契約金を抑える代わりに出来高を厚く設定することがあります。「3年以内に一軍登録されたら1000万円」など、比較的ハードルの低い条件が多く、育成選手の場合は「支配下登録で2000万円」といった例もあります。

サイドレターは、逆指名制度が存在した06年までは、日常的に交わされていました。引退後のコーチ手形や終身雇用の約束、さらには父親への就職斡旋など、いまでは考えにくい“裏約定”もあった。現在は制度が整い、公に許されていませんが、非公式の付帯条件としてポスティングの便宜や、入団後のライセンスビジネスにおける選手側の取り分調整などが話題になることもあります。

ドラフト制度は、実は微妙な均衡の上に成り立っています。契約金や年俸の「上限」は法令で定められたものではなく、あくまで12球団間の申し合わせにすぎません。野球協約に明文化すれば独占禁止法上の問題を指摘されるおそれがあるため、紳士協定として運用されているのが実情です。また、「希望球団に行けない」という仕組み自体が、憲法で保障される職業選択の自由との整合性を問われる余地を残しており、国会で議論されたこともあります。

長く「野球産業の発展のための知恵」として機能してきたこの制度も、いまや外部環境が一変しています。今年1月、桐朋高の森井翔太郎がアスレチックスとマイナー契約を結びました。契約金は約2億3000万円。日本では破格に見えますが、メジャーでは3巡目に相当する水準に過ぎません。経営難にあえぐアスレチックスですら、その額を提示できるのです。かつては「契約金ならNPB」といわれた時代もありました。1987年、ヤクルトが長嶋一茂を1位指名したときの契約金は8000万円。同年、マリナーズ入りしたケン・グリフィー・ジュニアは当時のレートで1760万円──それも今は昔。

この契約金の格差と、日本選手のレベルの高さゆえに、優秀なアマ選手が日米を天秤にかける時代になりました。07年に逆指名が廃止になって以降、長らく静穏だったドラフト制度も、国際化や法制度の変化を背景に、今後は制度設計の見直しを迫られる局面に入るかもしれません。

（小林至／桜美林大学教授）