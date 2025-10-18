¡Ö³§¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤Æ¤ë¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡È°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¡É¡Ä´¶¾ðÇúÈ¯¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÇú¾Ð
9»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìÈ¯
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ1»î¹ç3È¯¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ7²óÅÓÃæ10Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆ³¤¤¤¿¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç9»î¹ç¤Ö¤ê3¹æ¥½¥í¡£ÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤ÎÄ¾¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Î¡È¹ÔÆ°¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â»×¤ï¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡À¨¤Þ¤¸¤¤½é²ó¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤ò3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éº¸ÏÓ¥¥ó¥¿¥Ê¤Î6µåÌÜ¤Î¥¹¥é¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ116.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó187.5¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ25ÅÙ¤Ç±¦ÍãÀÊ¾åÃÊ¤Ø¡£Èôµ÷Î¥446¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó135.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë9»î¹ç¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìÈ¯¤¬³Î¿®ÃÆ¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤ÏÁíÎ©¤Á¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ä¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬Âç¶½Ê³¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ¡¹¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·ü¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤È¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î´î¤Ó¤è¤¦¤ÏÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎËüºÐ¡Ê³¨Ê¸»ú¡Ë¤À¤¤¤¹¤¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤â°ú¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¡¢³§¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤È¤ë¤ä¤ó¾Ð¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¡¢ÁíÎ©¤Á¤Ç¾Ð´é¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤ß¤ó¤Ê´ò¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë