大谷が特大2発…フリーマンは頭抱える

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。1試合3発を放ち勝利に貢献した。2本目の一発は飛距離469フィート（約142.9メートル）の場外弾。同僚の反応が話題になっている。

初回のマウンドで3者連続三振を奪った直後、目の覚めるような一発だった。フルカウントからキンタナの6球目のスラーブを右翼最上段まで運び、確信歩きを見せた。打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約135.9メートル）、角度25度の特大弾だった。第2打席は四球だった。

さらに4回もゼロに抑えて迎えた第3打席だった。右腕パトリックがカウント3-1から投じたボール気味のカッターを強振。球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート、角度33度でさらに上段まで届く一発だった。

二刀流で特大アーチの連続。これにはチームメートたちも“ドン引き”だった。フレディ・フリーマン内野手はベンチで頭を抱え、マックス・マンシー内野手は苦笑いで呆然と打球方向を見つめた。横にいたトミー・エドマン外野手もびっくりしていた。さらにブルペンは狂喜乱舞。アンソニー・バンダ、アレックス・ベシア両投手らが頭を抱え感情を爆発させていた。

この様子が中継に映るとファンも注目。「フリーマンのリアクションほんま好き」「彼のオーマイガーみたいな動きと表情が全てを物語ってるよね……」「フリーマンだけじゃなく何人も頭かかえてた」「ブルペン陣の反応面白すぎ」「ここに映っている方々もとんでもないバケモノばかりなのですがリアクションが野球少年そのもの……」「メジャーリーガーが本気で頭抱えてるのほんとおもろい」と驚きの声が上がった。（Full-Count編集部）