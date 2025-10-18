大谷翔平の記念球をキャッチしたのはランディ・ジョンソンさん

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

大興奮で記念球を掲げていた。ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。初回のマウンドで3者連続三振を奪うと、その裏に初回先頭打者アーチを描いた。

9試合ぶりとなるポストシーズン3号ソロを放った。不振に苦しんできたポストシーズンでは自身初の“二刀流弾”で、本拠地には大歓声が沸き起こった。記念球をキャッチしたのは、右翼席で観戦していた27歳のランディ・ジョンソンさんだった。

大谷が放った先頭打者本塁打の記念球を見せると「席（のチケットを）を購入したときから、チャンスがあると思っていた。僕の初めてのホームランボール。アメージングだ。まだ震えているよ」と声を張り、笑顔を見せた。

リーグ優勝決定シリーズ第4戦の観戦を心待ちにしていた様子で「丸々1週間、今日の試合を待っていたよ」とご機嫌だった。ジョンソンさんは大谷の熱烈なファンで「（エンゼルス時代から）彼のことはフォロー（情報を把握）しなきゃダメだったからね」と表情を緩めていた。（Full-Count編集部）