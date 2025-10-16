米投球分析家が脚光

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は、14日（日本時間15日）に敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点で完投し、チームを5-1の勝利に導いた。ポストシーズン（PS）の完投勝利は、球団21年ぶりの快挙。1年前との投球フォームには確かな変化が現れ、日本人ファンの間で反響が広がった。

山本は初回に先頭打者弾を浴びるも、その後は圧巻のピッチングだった。抜群の制球力とスプリットを軸に凡打の山。9回111球で被安打はわずか3。7奪三振1失点でチーム21年ぶりとなるPS完投勝利を飾った。

「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏は公式Xに、昨季PSでの投球シーンと今季PSのものを並べた映像を公開。投球モーションを起こした直後、今季はより間を置いているのがはっきりと映し出されていた。

X上の日本人ファンからは「こんな間が違ったのか。比較されるまで知らんかった」「去年の由伸は明らかに投げ急いでる感あるね」「いろいろなメカニクスを彼はトライしてるかも」「すっごい分かりやすい」「下半身も去年よりだいぶガッシリしましたね」との声が上がり、1年での変化に興味津々だった。

ドジャースは敵地で2連勝。16日（同17日）から舞台をロサンゼルスに移して戦う。



（THE ANSWER編集部）