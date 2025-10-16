“最強シングルマザー”子ども誕生から7ヶ月で離婚→起業「最高月収150万円」「未経験で月300万稼いでる人も」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人によるABEMAの番組『ななにー 地下ABEMA』#90（10月12日放送）では、「波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題して、個性あふれる5人のシングルマザーが登場。中学生で母になった女性や、10代で2人の子を育てる母親など、それぞれが波乱万丈な人生を赤裸々に語った。
【番組カット】みちょぱ「アラブの石油王から1000万円」
中でも注目を集めたのは、ママライバーとして成功を収めたゆずぴさん（24）。21歳で結婚、22歳で出産するも、わずか7ヶ月で離婚。幼い子どもを育てながら「人生を後悔したくない」という思いから起業を決意し、2024年にライバー事務所を設立。現在は約170人のママライバーを抱える代表として活動している。
ゆずぴさんは、自身の最高月収が150万円にのぼることを明かし、スタジオが騒然。さらに「未経験でも月300万円を稼いでいるママライバーもいる」「3桁超え（月100万円以上）している人は全体の10％くらい」と、その華やかな世界の実態を語った。
配信で稼ぐコツについては「視聴者の名前を呼ぶことで距離が縮まり、コアなファンになってくれる」「固定の時間に配信することが大切」とアドバイス。具体的には「月5万円を目指すなら週4日・1日1時間」「月5万円を稼ぎたい場合は週4日・1日1時間」「3桁を目指す場合は1日3時間、朝・夕方・夜に分けて配信する」と、実践的なテクニックも紹介した。
キャイ〜ンの天野ひろゆきが「男性にとって（直接会えるわけではないし）お見合いとかではないわけじゃない？」と質問すると、ゆずぴさんは「頑張っているから応援したいという気持ちなんだと思います」と回答。これに香取慎吾が「同じ気持ち！投げ銭してえ〜！」と興奮気味に反応し、スタジオは大爆笑に包まれた。
さらに、みちょぱ（池田美優）は、「知り合いの子がライブ配信で、アラブの石油王から1000万円くらい投げ銭してもらったって。海外からも視聴されることがあるから夢がある」と話すと、香取は再び「投げ銭してえ〜！」と叫び、爆笑を誘った。
そのほか、16歳で結婚・出産した重川茉弥さん、16歳で母となったギャルシンママFUKAさんらも登場し、若き母親たちのリアルな悩みや生き方を語った。
