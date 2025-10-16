西武アカデミー・山崎まりコーチが推奨する「ラインキャッチボール」

子どもたちに「真っすぐ投げよう」と指導しても、実際にはうまくいかないケースが多い。問題解決へ、埼玉西武ライオンズのベースボールアカデミーで指導する山崎まりコーチは「ラインキャッチボール」を推奨している。言葉では子どもたちがイメージしにくい「真っすぐ足を出す」動作を実践できる。

ラインキャッチボールはグラウンドにラインを引いたり、ファウルラインを活用したりして簡単にできる。このラインに沿って立ち、踏み出し、投球することで相手に向かって真っすぐ投げる動作が自然と身につく。

初心者に多いのが「足が開いて手投げになること。またはインステップになって体重が乗らないこと」と山崎コーチは指摘する。アウトステップ（右投げの場合、一塁側に踏み出すこと）では力が分散し、インステップ（三塁側に踏み出すこと）になると体重移動が不十分になるため投球の精度が落ちてしまう。

「真っすぐと言われてもお子さんだとイメージしづらいんですけど、実際に（ラインを）書くことでイメージしやすく、実行しやすくなります」

正しい踏み出しの感覚を体に覚えさせることは、制球力向上に直結する。子どもたちが言葉よりも視覚的な情報から学ぶことを理解した上での練習法で、親子で気軽に取り組める。正しい動作の習得は、野球のあらゆる技術の土台となる。（First-Pitch編集部）