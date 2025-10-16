若い世代の住宅購入が増えている（写真はイメージ、beauty-box／Shutterstock.com）

マンションなど住宅価格の高騰を受け、「今のうちに買っておかないと、一生マイホームが持てなくなる」とばかりに、20代の若者が住まいを購入するケースが増えている。20代であれば高額の住宅ローンでも返済計画をじっくりと立てられるかもしれないが、先の長い人生何が起こるか分からない。果たして、若いうちにマイホームを買うのはアリかナシか──。住宅ジャーナリストの山下和之氏がレポートする。

新築マンション購入者の6人に1人は20代

いま、20代で住宅を買う人がどのくらいいるのか。リクルートSUUMOリサーチセンターのデータを見てみよう。

【図表1】は、首都圏で新築マンションを買った人たちの契約時の世帯主年齢の構成を示している。2014年には20代の割合は12.5％だったのが、2015年には15％台、2024年は16.3％に増えている。10年で20代の割合は3.8ポイント増え、新築マンションを買った人のおよそ6人に1人が20代という現状だ。

反対に、住宅購入の適齢期といわれる30〜40代の割合は、2014年の76.8％から、2024年には66.4％と10.4ポイントも減ってしまっているのだ。

新築戸建住宅も同様の傾向が見られ、20代の割合は、2014年には12.0％だったのが、2024年は15.5％となり、10年で3.5ポイント増えている。

マンションにしろ、戸建住宅にしろ、住宅購入年齢は年々若い世代の割合が高くなっている。

ライフステージをみても、若い世代が増えているのは間違いない。【図表2】は、前出のリクルートSUUMOリサーチセンターの調査にて、新築マンション契約時のライフステージ別の割合を示している。

必ずしも20代というわけではないが、若い人たちが中心の、シングルや夫婦のみ世帯の割合が急速に高まっていることが分かる。

「シングル男性世帯」「シングル女性世帯」の合計は2014年には9.8％だったのが、2024年は17.6％と7.8ポイントも増えている。

このシングルに「夫婦のみ世帯」を加えた合計は、2014年に44.5％だったのが、2025年には50.8％と半数を超えるほどに増えているのだ。

実際、新築マンションや建売住宅の販売現場を訪ねると、「このところ急速に若い人が増えている」「見学者の2、3割が20代」という物件も少なくないという。

「早めに買っておかないと」という焦り

なぜ、そんなに若い世代が増えているのかと言えば、「住宅価格が上がり続けているので、早めに買っておかないと、一生買えなくなってしまうかも」という焦りを抱く若い世代が増えているといった背景がある。

確かに住宅価格は上がり続けているが、今のうちなら何とか住宅ローンを組めそうな物件もあるので、多少無理をしてでも早めに買っておくのが得策ではないか、というわけだ。「賃貸マンションの家賃も高くなっているので、もったいない」との声も聞こえてくる。

また、若者の住宅購入を可能にするさまざまな環境が整いつつある面も見逃せない。少子高齢化に対応して、若い世代に対する住宅取得支援策が充実しているのだ。

例えば、子育て世帯や若者夫婦世帯が住宅の基本性能が高い長期優良住宅を取得する場合、最大100万円の補助金が出るし、住宅ローンを利用した場合に適用されるローン控除額も多くなる。住宅ローンのフラット35には金利引き下げが適用される可能性も高まる。

まだ年収がさほど高くない若い世代が買いやすくなるように、最長返済期間を35年から40年、50年に延ばすローンも増えている。

また、近年は【図表3】にあるように、夫婦ペアローンでマイホームを購入する人も増えている。都心周辺の新築マンションでは、「夫婦で5000万円ずつのローンを組んで、1億円以上の部屋を買うケースが増えている」という。

若者の収入増がマイホーム購入に拍車

若い世代ほど収入が増える傾向が強まっていることも、20代でのマイホーム購入に拍車をかけている要因かもしれない。

あらゆる業界で人手不足が深刻化しており、特に若い世代の人材確保競争が激化していることもあり、年配者に比べて若年層の賃金手当に厚みを持たせる傾向が強まっている。

労務行政研究所の調査によると、2025年度の初任給は【図表4】のようになっている。大学卒は2024年度の23万円台から、2025年度は25万円台に上がり、6.3％のアップだった。大手企業の中には、「初任給30万円以上」を打ち出す企業も登場している。

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、全世代の賃金の対前年増加率は3.8％。こうした調査からも、若い世代の収入アップを図って人材を厚くしようとする産業界の狙いが透けて見える。

その一方、日本では同じ会社に長く勤めて、年齢が上がるほど収入が増える年功賃金制度が続いてきた。最近でこそ、若い世代の賃金を引き上げ、年功賃金から成果主義賃金に移行する動きが強まっているとはいえ、まだまだ長く勤めれば収入が上がっていく仕組みが根強く残っている。

【図表5】でも分かるように、賃金は50代の後半まで増加が続くので、安心して住宅ローンを組むことができる。

つまり、住宅ローンを組んでおけば、若いうちは苦労しても、いずれ収入が増えて生活は楽になるはずという計算が成り立つ。だからこそ多少無理をしても住宅ローンを組んでマイホームを買っておこうとする若い世代が多いわけだ。

しかも、このところ住宅価格の高騰が続いているので、何らかの事情でローン返済が難しくなっても、売却すれば売却益が出る可能性が高く、ローン残高を一括返済してやり直すことができるのではないか──という見通しが立つのも安心材料になっているのだろう。

ただ一方で、価格の高騰で住宅ローンの借入額が増えると、負債を多く抱えることになり、それだけリスクが大きくなることを忘れてはならない。万一の病気、ケガ、失業などの事態になってもある程度対応できるような蓄えを持っておくことが重要だ。

ライフステージの変化に対応できなくなる恐れも

新築・中古マンションは高くなり過ぎているので、割安感のある戸建住宅に目を向ける若い世代が増えているのも最近の特徴だ。

不動産経済研究所のデータによると、2024年度の首都圏新築マンションの平均価格は8135万円で、東京23区は平均でも1億1632万円と1億円台に乗せている。

一方、戸建住宅であれば半値近い価格になる。東日本不動産流通機構の調査では首都圏の新築戸建住宅の成約価格の平均は4439万円で、都区部の平均は6804万円だった。そのため、若い世代の新築戸建住宅購入が多くなっている。

【図表6】は2023年度に住宅を取得した人の、取得した住宅の形態別の平均年齢と30歳未満の割合を示している。分譲集合住宅（新築マンション）は平均年齢が40.5歳で、20代の割合は7.7％にとどまっている。それに対して分譲戸建住宅（建売住宅）は平均37.3歳で、20代は16.0％となっている。

さまざまな要因から、20代でマイホームを取得する人が増えているわけだが、若いだけに、この先何が起こるか分からない。想定外の出来事が起こっても対応できるように、10年後、20年後を見据えて、しっかりと検討しておく必要がある。

例えば、戸建住宅の面積はマンションに比べて広いので、将来的に家族が増えても慌てる必要がない。しかし、利便性の面などを考慮してコンパクトタイプのマンションを買ってしまい、想定より早く結婚や出産などに直面するケースもあるだろう。

その際、簡単に買い替えできず、赤字覚悟で売却を考えざるを得ないという人もいるので注意が必要だ。

何より結婚、出産などのライフステージの変化に対応しやすい物件を選んでおくことは重要だ。手狭になってしまう可能性のあるコンパクトタイプのマンションではなく、価格が比較的安くて家族の増加にも対応しやすい戸建住宅にしておくというのも一つの考え方だろう。

どうしてもマンションにこだわるのであれば、将来的に売却しやすい、駅近で汎用性の高そうな物件を選んでおくなどの見極めが欠かせない。

資金計画面でも、自己資金を増やして、担保割れのリスクを小さくしておき、年収に占める年間返済額の割合である返済負担率を、できれば20〜25％程度までに抑えておくことも忘れてはならない。

2024年から2025年にかけて、政策金利である短期金利の引き上げに伴って変動金利型ローンの基準金利の上昇が始まっている。これまで最優遇金利は0.3％台で利用できたのが0.5％台まで上がっているほか、長期金利に連動する固定金利型も返済期間により2％前後に上がっている。

政局の流動化などによって金利上昇圧力は弱まっており、当面横ばい傾向になりそうな情勢だが、先行きが不透明なだけに、住宅ローンの利用にはこれまで以上に慎重な判断が求められそうだ。

住宅購入は人生で最も大きな買い物なので、失敗すると取り返しのつかないことが起こりかねない。そうしたリスクを認識しておく必要がある。

筆者：山下 和之