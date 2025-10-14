¡ÈÄêÇ¯¤Þ¤Ç¡É¤¬ºÇ¸å¤ÎÃù¤á¤É¤¡£Í¾Íµ¤¢¤ëÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤ÎÇ¯´ÖÃù¶â³Û¤È¤Ï¡§FP¤¬¿ÇÃÇ
¶µ°é»ñ¶â¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇº¤ß¤Î¼ï¤Ï¡É¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¡É¡£Êª²Á¹â»þÂå¤Îº£¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²È·×É½¤Î¸«Ä¾¤·¤¬´Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆÈÎ©¸å¤Ë¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¼ÖÃæÇñ¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¥ê¥¢¥ëÆÉ¼Ô¤Î²È·×É½¤ò¾Ò²ð¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÈ«Ãæ¤µ¤ó¤¬¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ì»þÅª¤Ê½ÐÈñ¤ÏÆÃÊÌ»Ù½Ð¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ò
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥«¥Ã¥Ñ¤Þ¤Þ¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¤Î²È·×¡£Ä¹½÷¤Ï·ëº§¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÉ×¤È22ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£²ñ¼Ò°÷¤ÎÄ¹ÃË¤¬Ëè·î¡¢²È¤ËÆþ¤ì¤ë2Ëü5000±ß¤ò·îÃùÃß¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥Ñ¤Þ¤Þ¤µ¤ó²È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²È·×É½
¥«¥Ã¥Ñ¤Þ¤Þ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆÈÎ©¸å¡¢¼ÖÃæÇñ¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤ÊÁõÈ÷ÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤ß¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡ÖËè·î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¤ò·î¤Î²È·×Èñ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÈ«Ãæ¤µ¤ó¡£
ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÈñ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î²È·×Èñ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ»Ù½Ð¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Ãù¤Þ¤ë²È·×¤Î´ðËÜ¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤«¤éÍ½»»Î©¤Æ¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÆÃÊÌ»Ù½ÐÍÑ¤ËËè·î¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ä¤êÊý¡£²È·×¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡ÊÈ«Ãæ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ç¯´ÖÃùÃß³Û¤Ï°ú¤¾å¤²¤ò
»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¼êÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤Þ¤Ç¤¬ºÇ¸å¤ÎÃù¤á¤É¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥Ñ¤Þ¤Þ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯ÃùÃß70Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¤Î30Ëü±ß¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤¬²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢É×ÉØ¤¬Ãù¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï40Ëü±ß¤È¤ä¤ä¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ×¤ÎÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤È8Ç¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯ÃùÃß¤ò100Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ì¤Ð¡¢ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤é¤Ë800Ëü±ßÃù¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï·¸åÀ¸³è¤Ë¤è¤êÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ¤Ï¼ýÆþ¤Î7¡Á8¡óÄøÅÙ¤Ë¼ý¤á¤ëÅØÎÏ¤ò
»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿²ÈÄí¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ¤ÎÌÜ°Â¤Ï5¡ó¡£¥«¥Ã¥Ñ¤Þ¤Þ¤µ¤ó²È¤Î¾ì¹ç¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï´°ºÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¶µ°éÈñ¤â½ªÎ»¤·¡¢Éâ¤¤¤¿¤ª¶â¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥¸¥ã¡¼Èñ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¡£
¡Ö¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¡¢Í½»»Æâ¤Ë¼ý¤á¤ë°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÆÃÊÌ»Ù½Ð¤Ï¥ê¥¹¥È²½¤·¡¢»Ù½Ð·¹¸þ¤Î²Ä»ë²½¤ò
ÆÃÊÌ»Ù½Ð¤Ï¡¢·î¤Î²È·×¤È¤ÏÊÌ´ÉÍý¤ò¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¤¯¤é¤ÇÇã¤Ã¤¿¤«¤ò°ìÍ÷É½¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ä¤â¤Ã¤È°Â¤¯Çã¤¨¤¿¤â¤Î¡¢Çã¤ï¤º¤Ë¤¹¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ºï¤ê¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Í¾Ê¬¤Ê»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£