¥¹¥Ý¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹ºþ¿·¡¢ÁÀ¤¤¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡×¡ÄÆüËÜ¹ñÌ±¤Ï²»³ÚÎ¥¤ì¡©
¡¡¹ñÆâ³°¤Î²»³ÚÇÛ¿®»Ô¾ì¤Ç»ö¶È¼Ô´Ö¤Î¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥Ý¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¡×¤¬£¹·î¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ºþ¿·¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤âÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤òÁª¤ó¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï£Ã£Ä¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤Î¥í¥¹¥ì¥¹²»¼Á¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡£¥¹¥Ý¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥È¥Ë¡¼¡¦¥¨¥ê¥½¥óÂåÉ½¤ËÁÀ¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÄáÅÄÍµ²ð¡Ë
¡¡Ëè·îÄê³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÄ°¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤ÈÍÎÁ¥×¥é¥ó¤ÎÁÐÊý¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¥¹¥Ý¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¶Ê¤¬¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ëºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢Ä°¤¤¿¤¤¶Ê¤òÁª¤Ù¤Ê¤¤À©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¡¦ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ï¤³¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¶Ê¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï²»³Ú¤òÄ°¤¯¿Í¸ý¤¬Èù¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¡×
¡¡ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤ÎÍøÊØÀ¤¬Áý¤¹¤È¡¢ÍÎÁ¥×¥é¥ó¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢·î³Û£±£°£¸£°±ß¤Ê¤É¡Ë¤Î²ÃÆþ¼Ô¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡½¡½¡¢¤È¤Î·üÇ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ß¥¢¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ê´ðËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¤È¤¤¤¦¾¦Ë¡¡Ë¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£ÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ°¤±¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸¤ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×µ¡Ç½¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¿ôÇ¯Á°¡¢²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤É¤ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Çº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡º£²ó¤«¤é»Ï¤á¤¿¥í¥¹¥ì¥¹ÇÛ¿®¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤âµá¤á¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²»³Ú¤ÎÄ°¤Êý¤ÏÂ¿ÍÍ¤À¡£ÌµÎÁ¤Ç¤âÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È²»³Ú¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤È¡¢¥í¥¹¥ì¥¹¤Ë¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤ò¡ÊÎ¾ÊýËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡ËÆ±»þ¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍýÁÛ·¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ò£±¡Ó²»³Ú¤òÄ°¤¯¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î²»³ÚÎ¥¤ì¤ò»ß¤á¤ë¡Ò£²¡ÓÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡½¡½¤Î£²ÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£ÀèÆü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÁ¯µûÅ¹¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÅ¹°÷¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø²¶¤¬¥¹¥Ý¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¡¢Âç¹¥¤¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÀÎ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£²»³ÚÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö³¤³°¤ÎÄ°¤¼ê¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£