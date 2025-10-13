間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」が１１日、スタートした。

小学校の同窓会で２２年ぶりにタイムカプセルを掘り起こしたら、アルバムの６人の顔が黒く塗りつぶされており…。その夜から連続殺人事件が発生。被害者が描いていた将来の夢の絵をモチーフに犯行が行われ…。

犯人が悪用しているともみられる、小６時に転校生だった猿橋園子（＝どの子、新木優子）の体育倉庫監禁いじめ。誰かに文房具を倉庫に隠されたのか、園子が倉庫で探していると、鉄扉が閉じられ…助けを求めると、外でドッジボールをしていた高木将（＝キング、間宮祥太朗）らが鉄扉を叩いて悪ノリ。この男子５人、女子１人が顔を塗りつぶされた６人とみられ。

高木が回想した倉庫事件の映像では、まだ園子が倉庫にいることに気付いていない高木たちがドッジボールをしている後方で、倉庫の前に女子が映っていた。

ネット考察でも話題に。「倉庫の扉を最初に閉めた人が他にいるよね？」「委員長が閉めたんだろう」「タイミング的に、扉を閉めた容疑者は…（委員長？）」「委員長が扉閉めた？」「委員長？気になりすぎる」「筆箱隠して鍵閉めたのが犯人…？」「喫煙所でやたらキングの指輪見てた」と、小林紗季（＝委員長、藤間爽子）への疑念が強まっている。

ただし悪意や故意で閉めたのかは不明、委員長は卒アルの顔を塗りつぶされていないとの指摘も挙がっている。