「中間管理職の悩みが消えた」

「ハラスメントに配慮して働けるようになった」

出世には興味がありません

「自分は一般社員として生きていくから別にいいんだ」

と宣言し、出世を拒む人がいます。

最近、「管理職は罰ゲームである」ということがよく言われます。

しかし、ここで想像力を働かせてみてほしいのです。

果たして本当に、出世をせずに、40代〜50代を生き抜いていけるのでしょうか。

「代替可能な存在」になる

多くの仕事において、プレーヤーとしての能力は、30代をピークに、年をとるごとに落ちていきます。

健康な体を保ち、勉強をして、人によっては子育てや親の老後のことを考えながら、30〜40代以降を過ごすでしょう。

そんな状況で、20〜30代の若手と同じ位置でパフォーマンスをあげることができるでしょうか？

自分が40代以上になっても20代と同じ仕事で切磋琢磨できるかどうか。

若いうちから「ワーク・ライフ・バランス」などと言い訳をしていると、まったく結果が出ずに、つらい40〜50代を過ごすことになります。

早く出世しておかないと、年をとってから大変なことになるのです。

管理職としてのスキル、つまりマネジメント能力がないと、「代替可能な存在」になる可能性も高いです。

出世しないとツラくなる

たしかに、管理職が部下たちの感情マネジメントに振り回されている場面をみるかもしれません。

調整ばかりして、自分の仕事をしていない感覚にも陥る。

残業代がなくなって、一時的に給料が下がるかもしれない。

しかし、出世しないと逆にツラくなってくる現実にも目を向けるべきです。

それに、長い目で見れば、必ず給料や生涯年収も大きく変わってくるはずです。

いい管理職になりましょう

それでは、あなたが持つ「リーダー像」とは、どんなものでしょうか。

人によっては、天性の才能でリーダーシップを発揮できる人がいますが、ごく一部です。

ちょっとした考え方を身につけ、頭を切り替えるだけでよいのです。

それだけで、元々リーダータイプだった人を超える「いい管理職」にもなれます。

カリスマ性も、人間的魅力も不要なのです。

日々の仕事をこなしていると、人間関係や仕事上のトラブルに見舞われ、「リーダーとしてどう振る舞えばいいか」迷うときが来ます。

そんなときこそ、余計なことを考えないようにし、いい管理職を目指していきましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）