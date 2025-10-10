10月4日、「先日TOURD’ARGENTへ」と綴ったInstagramを更新した三田寛子（59）。なんと、夫の歌舞伎俳優・中村芝翫（60）との“夫婦デート”を報告したのだ。

投稿で、三田は、パリ400年の歴史を誇る美食の殿堂『TOURD’ARGENT』の世界唯一の支店である『トゥールダルジャン東京』を訪問したことを報告。

《子供が誕生してから遠ざかっていたので30年ぶり》と、夫との思い出の店でのディナーをファンに伝えた。

「インスタでは他にも、《なのに夫は初めてきたねとか言うし》《イヤイヤ2度目よと私》と夫婦のやり取りを告白。最後は《二人でお店の芳名帳にサインと日付を記念に残してきたので 次はまちがいなく再来店よと！》と、まさかのラブラブぶりまでアピールしています」（スポーツ紙記者）

これまで芝翫にいくどとなく不倫が報じられても、なぜか三田は決して離婚せず、支え続けている。

「京都の芸奴や関西のタニマチ女性との不倫のほか、‘24年に『NEWSポストセブン』が“アンジェリーナ・ジョリー似”の愛人女性・Aさんとの“実家同棲”不倫を報道。この際はさすがに三田さんも業を煮やしたようで、実家に怒鳴り込む三田さんの様子まで伝えています」（芸能プロ関係者）

一度はAさんと別れたと伝えられた芝翫だったが、本誌は“ヨリを戻した”説を聞くべく、今年2月に芝翫を直撃。「（愛人Aさんとは）いまは全然連絡を取っていません。別れた？ はい、そうです」と答えていたが、8月に再び『NEWSポストセブン』はAさんとの復活説を報じている。

Aさんとの関係が判然としないさなか、投下された三田の“イチャイチャ”投稿。過去にも夫の不倫が報じられると、なぜかその後三田のインスタに芝翫が登場することがあった。

「もはや、2人は割り切った関係。三田さんは“梨園の妻”を全うし、夫の成駒屋を守らねばならない使命があるのです」

こう話すのは、芝翫に近い歌舞伎関係者だ。

「あまり話題になっていませんが、芝翫さんは12月に神奈川・湯河原町で『湯河原歌舞伎舞踊公演』の第2回目を開催します。これは昨年立ち上げた成駒屋の自主公演で、芝翫さんほか息子の橋之助さん、福之助さん、歌之助さんの成駒屋3兄弟も出演します。

芝翫さんはAさんとの不倫で歌舞伎を手掛ける松竹から注意を受けたこともあり、また近年のコンプライアンスから歌舞伎座で行われる主要舞台の主演を張ることはできなくなりました。

そんなこともあり、近年の芝翫さんは自主公演に力を入れ、昨年も名古屋などで公演を行っています。そういったこともあり、これ以上の芝翫さんによる不倫報道は成駒屋にとってもマイナス。そういったこともあり、妻である三田さんはインスタを使いラブラブアピールすることで、報道の“火消し”を狙っているのではないでしょうか」

三田はいつまで奔放な夫につきあえるのか――。