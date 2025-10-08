秋山ひろ「国の制度は“コロコロ変わる”！“独身税”や年金大改正の裏側をズバリ指摘
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【激変】2026年からの年金改正法案をわかりやすく時系列で解説！関連制度も含めた5つが重要【いつから？誰が？いくら？がわかる】」と題し、元教員でファイナンシャルプランナーの秋山ひろ氏が最新動画を公開。
変化が相次ぐ社会保障制度について、自身の母親世代向けに分かりやすく5つの重要ポイントを解説した。
秋山氏は冒頭、「この社会保険制度とかって、もう本当に1年とか2年、情報をしっかり追いかけてないと、もうコロコロ変わって」と現状を率直に語り、「制度を複雑にして、おかんからいろいろお金を取ってしまおうっていう国の意地悪い政策があるなぁと、僕は勝手に思っとる」とズバリ指摘。
「でも、おかんにはそういう国の犠牲になってほしくないから、一緒にお金守る知識見ていこうか」と視聴者に呼びかけた。
一つ目の注目は「独身税」とも揶揄される「子ども子育て支援金」。
2026年4月から全国の18歳以上が健康保険料に上乗せで毎月負担し、初年度は約450円だが、2028年には950円にまでアップ。「全国民、18歳以上、全国民が負担しなきゃいけない。すごいシステムになっとるよね」と本音をもらす。
二つ目はパート主婦・主夫層に直撃する「106万円の壁」の撤廃。
2026年10月から、これまで年収106万円以下なら社会保険に加入しなくてよかったが、その壁がなくなり、「もう実質、社会保険、どうしても入りたくないっていう人は、週20時間を越さないようにするしか、もう残されていないという感じやね」と秋山氏。
「会社も社会保険っていうのは半分負担しとるわけやから、会社も、もう働く時間セーブしてくれと実際言われとる」とリアルな現場の声も紹介した。
三つ目は2026年内創設が見込まれる「プラチナNISA」。
65歳以上を対象に、毎月分配金が出る投資が可能になるものの、「実はこれ、タコ足っていわれてて、元本を食いつぶすだけ」と注意を促す。
「僕みたいに投資で爆死みたいなことにならんようにしてほしい。プラチナNISA、できます。でもおかんにはすすめない」ときっぱり警告した。
四つ目は「加給年金の減額」。
2028年4月から多くの人が受けている配偶者加算が約5万円減額される一方、子ども加算は増額。だが、「65歳で未成年の子どもを養育している人はそんなに多くないから実質恩恵は限定的」「これは絶対、財源不足によって減らしたいのが見え見え」とバッサリ評価した。
続く五つ目は「遺族年金の改正」。
男性は2028年から即時、女性も今後20年かけて、夫と死別した際の年金受給期間が『一生』から『5年』へと短縮される。「これ、解約って言われても仕方ない。生涯でもらえる額が何千万単位で変わってくることもある」と影響の大きさを強調。
一方で「2028年度に40歳以上となる女性は影響なし」と補足した。
秋山氏は最後に「何が言いたいかっていうと、常に学び続けておく必要がある」と強調。「おかん世代にとってわかりやすい情報だけを抽出して作ったサロンやメルマガも活用してほしい」と独自サービスも案内し、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
