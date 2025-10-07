創部136年の慶應義塾体育会端艇（ボート）部。歴史ある同大体育会の中でも長い歴史を持つ伝統のある部だ。英国のオックスフォードやケンブリッジ、米国のイエールやハーバードの大学対抗戦と並び、世界の「三大レガッタ」と称さる「早慶レガッタ」も有名だろう。そんな慶大端艇部が、無期限の活動停止となっていたことがNEWSポストセブン取材班の取材で分かった。

【写真】合宿所からは大量のゴミが搬出されていた「部の風紀は乱れに乱れていた」

その背景には、"相次いだ学生の不祥事"があるという──。

端艇部は他大学などではボート部という名称であることが多い。手漕ぎのボートに乗りスピードを競う競技で、漕ぎ手は個人やペア、8人の団体戦もある。かなりの力や瞬発力が求められる競技で、オリンピック競技としても長い歴史があり、2023年に競技名は従来のボートからローイングと改称された。

「これまで日本は五輪でメダルを獲得したことはありませんが、今の大学生ら若手には世界大会でも活躍できるレベルの選手が増え、慶應も有力選手を抱えています。なので今回の活動停止には驚きました」（慶應体育会関係者）

取材班が入手したOBら関係者らに送られた端艇部監督のメールには〈合宿ルールの弛緩などが顕在化し規律や組織運営のあり方について課題が明らかになった〉などと記載がある。しかしどんな行為を問題視したかといった具体的な説明はない。

そこで取材を進めると、ある端艇部関係者が重い口を開いた。

「実は端艇部の部員をめぐっては、近年いくつものトラブルが発覚していました。学生による性行為盗撮疑惑や、部員間の窃盗もあったと聞いています。学生が泥酔して、店に迷惑をかけるなんてこともありました。

正直、どのトラブルが活動停止の直接の引き金を引いたのかはわかりませんが、戸田界隈（※埼玉県戸田市・各大学端艇部の合宿所が集まる）で話題になっていたのは『性行為の盗撮疑惑』です」

この件は今年4月、別大学に通う"被害者"がスポーツ庁に公益通報したことがきっかけだった。

「2023年12月に海外で行われた大会での話です。宿泊先のホテルで、現在別の大学に所属する代表チームの男子選手Aと香港代表の女子選手Bが性行為をしたのですが、その背景には、現在慶應端艇部にいる男子選手XがAに対し『（Bと）ヤレるって』などと煽ったことがあったようです。しかしAとBは現場で日本チームの監督らに行為がバレ、大目玉をくらいました。Aは飲酒もしていたこともありその後に処分を受けています。

その後、AはXが自分たちの性行為を盗撮していた可能性に気がつき、動画の存在に不安を感じて公益通報したようです。そもそもXに行為を見られてしまったのではないかと、2年近くが経った今も悩んでいます。"悪ノリ"としても流石にタチが悪いですよね。

少し前の話とはいえ公益通報があったことで、慶大端艇部も何らかの対応をせざる得なくなった面はあると思います」（同前）

部員をめぐって起きていた問題はこの件だけではなかったという。

「早慶合宿において慶應端艇部員同士でのヘッドフォンの盗難事件が今春に発覚したと聞いています。他にも、部員が居酒屋で泥酔して暴れたり、部内での男女トラブルもあったりして風紀は乱れに乱れていた。そうした不祥事の積み重ねから、9月8日の活動停止につながったんだと思います。

端艇部は戸田にある合宿所でみんなで寝泊まりして、大学に通ったり目の前にある川で練習したりするので、人間関係が煮詰まりやすい。生活も乱れがちです」

慶應義塾広報室に"不祥事"の具体的な内容や、活動停止の理由について質問状を送ると、担当者から以下のような回答があった。

「現在、事実関係の確認を含め対応しております。お問い合わせいただいた個別の案件につきましては、関係者のプライバシー保護の観点から、具体的な回答は差し控えさせていただきます。何とぞご理解いただけますようお願い申し上げます」

ある慶應関係者によると、活動停止と同じくして、大学本部も部員一人一人に話を聞くなどしているという。

端艇部監督のメールにはこうも綴られていた。

〈OBGのご知見や一部外部の講師や専門家の力もお借りしながら、部員間でのディスカッションの時間をもうけつつ、【1】規範の再構築、【2】体制の再設計、【3】合宿環境の物理的改善、【文化の再醸成を図り、その状況を踏まえ、活動再開を目指します〉

136年の伝統ある端艇部は"再生"できるのだろうか。