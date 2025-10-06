堂本光一＆加藤シゲアキが2.5次元ミュージカルを深掘り！殺陣にまつわるトークも大盛り上がり

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

堂本光一（DOMOTO）と加藤シゲアキ（NEWS）、様々な分野でエンタメを追求し続けるふたりをMCに迎えた新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』が、10月6日23時15分からスタートする。

■“原作漫画の世界観を極限までステージで再現する演出手法”を徹底解説

本番組では、ミュージカル『SHOCK』シリーズで作・構成・演出・主演を手がけ、国内ミュージカル単独主演記録を更新し続けてきた堂本と、アイドル・俳優・小説家・劇作家・映画監督…など多ジャンルで活躍する加藤が、「世界の知られざる舞台エンタメSHOW」を徹底調査。「今見ておくべき、知っておくべきエンタメ」の魅力を幅広く世に伝えていく。

また、歌舞伎・2.5次元・現代演劇・最新ダンスパフォーマンスなど、“一見難しそうだが、見方が分かれば楽しめるエンタメの真髄”も深堀り。その道を極めたゲストをスタジオに招き、奥深き魅力を語り尽くしていく。

気になる第1回目のテーマは「2.5次元ミュージカル」。今や世界で高い評価を得ている「日本発のカルチャー」を大特集する。

日本の漫画・アニメ・ゲームを原作とする舞台コンテンツ＝2.5次元ミュージカル。何を隠そう、2024年には『「進撃の巨人」-the Musical-』がエンターテインメントの本場ニューヨークでも上演され、観客が大熱狂。『ニューヨーク・タイムズ』からも絶大な評価を受けるなど、2.5次元ミュージカルは今、海を越えて大躍進している。

そんな飛ぶ鳥を落とす勢いの2.5次元ミュージカルとは、いったいどんなエンタメなのか？ 今回は『「進撃の巨人」-the Musical-』も手掛けた演出家・植木豪に加え、数多くの2.5次元舞台で活躍する俳優たち――舞台『刀剣乱舞』など人気作に多数出演し、「日本2.5次元ミュージカル協会」の理事も務める荒牧慶彦、ミュージカル『テニスの王子様』シリーズで主人公に抜擢された今注目の若手・今牧輝琉が登場。2.5次元ミュージカル界をけん引する錚々たるメンバーが、“原作漫画の世界観を極限までステージで再現する演出手法”を徹底解説する。

さらにスタジオには、堂本＆加藤と共に2.5次元について学ぶゲストも集合。なんと、堂本が「直接『（番組に）来て』とお願いした」、数々のミュージカルや舞台で主演を務める井上芳雄、さらには脚本家・映画監督としても活躍している劇団ひとり、俳優・モデル・タレント…とマルチに活動する堀田茜が出演。驚きと興奮に満ちた2.5次元作品の魅力に、様々な視点から迫っていく。

■加藤シゲアキも観劇！『進撃の巨人』演出秘話をテレビ初披露

加藤も「実はニューヨークまで観に行った」という『「進撃の巨人」-the Musical-』。同作品では度肝を抜く演出で、原作の世界を極限まで再現しているのだが…。その演出秘話を今回、植木がテレビ初披露。劇団ひとりも心配になるほど（!?）、圧巻演出のからくりをたっぷり伝える。

また、「2.5次元ミュージカルを知る上で、押さえておきたい4作品」も厳選紹介。累計動員数350万人以上を誇るシリーズ、東京ドーム公演も開催された作品など、圧倒的人気作を誇る2.5次元作品のスゴさに、ぐぐっと迫る。

スタジオメンバーも「すごい！」「とんでもないことになってる」と、異次元の創造力と工夫に脱帽＆興奮しっぱなしの2.5次元ミュージカル特集。そんななか、「何かやろうとしたときに、必ず光一さんの名前が出てくる」――植木から「2.5次元ミュージカルと堂本の意外な接点」も明かされる…!? 次々と飛び出す、ここでしか聞けない貴重な話は必聴だ。

今回は殺陣にまつわるトークも大盛り上がり。荒牧が「舞台『刀剣乱舞』では刀が折れてはいけない。ただ、どうしても物理的に接触し、パキンと折れる瞬間もあって…」と言い、その大胆な対処法を明かすと、堂本も「刀が折れるのは“あるある”だよ！」と激しく共感。さらに畳み掛けるように、殺陣で後輩がやらかした、まさかの失敗も暴露し…。

かたや、そんな堂本も思わず仰天――井上からは2.5次元への衝撃のお願いも!? 沸きに沸いたトークの全貌は、初回放送で明らかになる。

■番組情報

テレビ朝日系『光一＆シゲのSHOWマン!!』

10/06（月）23:15～23:45 ※一部地域を除く

