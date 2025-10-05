ロッテは5日、吉井理人監督（60）から4日までに辞任の申し出があり、受理したと発表した。後任人事に関しては決まり次第発表するという。ロッテはきょう5日のソフトバンク戦（ZOZOマリン）が今季最終戦で、試合後のセレモニーでは、吉井監督自らファンにあいさつすることになりそうだ。

吉井監督は井口資仁前監督の電撃辞任を受け、22年オフに就任。1年目の23年2位、24年が3位と2年連続でCSに進出したが、3年目の今季は5月4日に単独最下位に転落し、パ全5球団に負け越し。17年以来8年ぶりの最下位に終わった。

スポニチ本紙の取材では、後任の新監督にはサブロー1軍ヘッドコーチ（49）の昇格が内定。サブローヘッドコーチは今季途中に2軍監督から配置転換されており、松本尚樹球団本部長は「1軍に多くいる若手をずっと見てきており、長所やどうすれば力を発揮できるかもよく分かっている」と狙いを説明していた。

サブローヘッドコーチは現役時代、勝負強い打撃で05、10年の日本一に貢献。23年から2軍監督を務め、育てた山本や寺地らが頭角を現した。前半戦苦しんだドラフト1位・西川を指導し、打撃復調に繋げて新人王の有力候補に導いた。ロッテでプロ入りし、監督を務めるのは10〜12年の西村徳文氏以来14年ぶりとなる。