リーガルリリー、対バン企画＜cell,core＞に羊文学、ハンブレッダーズ、Momら参加
リーガルリリー主催の対バン企画＜cell,core＞の全出演者ゲストが発表された。
今年で開催5周年を迎える本イベント。2025年12月18日(木)に心斎橋BIGCATで行う大阪編は、ハンブレッダーズとMomとのスリーマン、2026年1月20日(火)にZepp DiverCity(TOKYO)で開催となる東京編は羊文学とのツーマンが決定している。
イベントタイトルの『cell,core』は、“cell” ＝“細胞”、“core”＝“核”を指しており、それぞれのcore(=核)を持ったお客さんやアーティストがcell(＝細胞)であり、ライブ空間に集まることで互いに共鳴し合い、新しいcore(＝核心)を作り上げることを目的としている。
毎回リーガルリリー独自のこだわりを持ってゲストを招くイベントとなっているが、今年の対バンゲストとのその日限りの共鳴反応を楽しみに、ぜひ会場に足を運んでいただきたい。
今回はイベント立ち上げ5周年を記念して、今年から来年、2025年から2026年へと、これからも『cell,core』が繋がっていくことを願って年を跨いた開催となる。今後も5周年を盛り上げていく特別な企画を予定しているとのことだ。
今回のイベントでは2組＝ペアでの購入でチケット代金がお得になるペアチケットの販売も実施している。現在チケットぴあとe＋にて、オフィシャル三次先行が受付中。
◆ ◆ ◆
■メンバーコメント
◾️Vo.G.たかはしほのか
cell,core、今年で5周年になります。
このアーティストのライブはすごい、生命力が宿り、人々を巻き込む力が音に存在している！
と思ったゲストをお呼びしました。
◾️Ba.海
これまでリーガルリリーのcoreに通じるアーティストや独自のcoreを色濃く持ったアーティスとともにイベントをつくってきました。
5年目を迎える今年は、わたしたちが活動する中で様々な刺激を受けた同世代のアーティストたちを呼びました。
ハンブレッダーズ、Mom、羊文学。それぞれがそれぞれの道で築き上げてきた世界に、リーガルリリーがどのように共鳴するのか、どんな時間が生まれるのか。今から楽しみです。
◆ ◆ ◆
◾️＜リーガルリリー 『cell,core 2025 to 2026』＞
◆大阪編
日程：2025年12月18日（木）心斎橋BIGCAT
開場 17:30 / 開演 18:30
前売 一般チケット：\5,500（税込・D別）/ ペアチケット：\9,000（税込・D別）
Guest：ハンブレッダーズ、Mom
◆東京編
日程：2026年1月20日（火）Zepp DiverCity(TOKYO)
開場 18:00 / 開演 19:00
前売 一般チケット：スタンディング \5,500（税込・D別）/ 2F指定席 \6,600（税込・D別）
ペアチケット：スタンディング \9,000-(税込・D別)
Guest：羊文学
◆チケット情報
オフィシャル三次先行(抽選)
チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/cellcore2025to2026/
e＋ https://eplus.jp/regallily/
受付期間：10/1(水) 18:00〜10/19(日) 23:59
