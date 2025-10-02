人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回は夏のワンピースを秋仕様で着こなすテクニックについて。読者モデルの中田さん（63歳）は「夏のワンピースいつまで着ていい？」とのことですが――。（撮影：中村彰男 文：神素子 ヘアメイク：千葉智子）

【写真】スカートを差し色に。重ね着で重要なアイテムは、実はインナーだそうで…

夏のワンピースいつまで着ていい？

50歳のとき、「子育て終了、これからは私の時間！」と考えて、娘と2人でニューヨークに行きました。

そこで突然くも膜下出血に倒れ、現地の病院で緊急手術。

帰国後は未破裂動脈瘤が見つかり2度手術し、さらに脳梗塞になって舌が動かなくなり……と、自分でも「よく今日まで生きられたな」という状態の10年でした。

でも私の人生まだまだこれから！ おしゃれを楽しみたいです。

季節は秋ですが、暑くて何を着たらいいのかわかりません。

夏のワンピースはまだ着られますか？



読者モデル 中田アイさん（63歳）の「いつもの着こなし」

洋服もシーズンレスの時代だから気温にあわせて着回して

地球温暖化のせいでしょうか、気づけば洋服もシーズンレスになりました。

昔なら夏しか着なかった真っ白なワンピースや透け感のあるスカートも、重ね着を楽しみながら着回す人が増えています。

かくいう私も、衣替えはせず夏物は冬でも手に届くところに出しっぱなしです。



（1枚で着る場合） 白レースワンピース￥26,290、サンダル￥12,100／ともにDUE deux イヤリング￥7,560、バングル￥5,400／ともにアビステ

なかでもワンピースは、季節を問わず出番の多い服。

白のレースだって、アレンジ次第で長く楽しめるのです。

着回しに向いているのは、今回紹介した2着のように、たっぷりした身幅でストンとした形。

（アレンジ1）前後を逆にして重ね着。インナーをカーキでまとめて初秋の空気感をまとう



カーキタンクトップ￥7,590／DUE deux パンツ￥28,600、ネックレス￥6,600／ともにタバサ（パパス） イヤリング￥7,700／アビステ バッグ￥19,800／スウォッシュ ロンドン（ムーンバット） スニーカー￥24,200／アンテプリマ（モーダ・クレア）

ボタンが全開できるタイプは羽織り物として使いやすいですが、かぶりでも（アレンジ2）、ワンピの下に洋服を仕込めば、アレンジ自在です。

（アレンジ2）白色には、グレーのハイネックカットソーと小物を合わせて、あたたかみをプラス



グレーハイネックカットソー￥7,150／ステートオブマインド、デニム￥18,700／ニードバイヘリテージ（ともにゲストリスト） 帽子￥9,350／マターナル インスティンクツ（ムーンバット） イヤリング￥2,860、リング￥3,960／ともにLIMITED NUMBER（お世話や） バッグ￥7,590／カシュカシュ（アンビリオン） ブーツ￥31,900／マッキントッシュフィロソフィー（モーダ・クレア）

インナーの手抜きは禁物。脇役こそがおしゃれのカギに

重ね着で重要なアイテムは、実はインナー。

少しだけ上質なタンクトップやカットソー、ペチコートなどがあるだけで、おしゃれの幅が広がります。



（1枚で着る場合） ネイビーワンピース￥48,400／レキップ イヤリング￥7, 700、バングル￥11,000／ともにアビステ 靴￥18,920／ツモリチサト ウォーク（モーダ・クレア）

ワンピースと同じ色の薄手のハイネックや、色味の合った小物があると、コーディネートがまとまりやすくなるでしょう。

ぜひ、クローゼットに眠っている物を探し出してみてください。

（アレンジ1）ワンピースとインナーを同系色にまとめ、テラコッタ色のスカートを差し色に

全体の完成度を上げるのは、主役以上に脇役の存在感。

それはドラマだけでなくおしゃれも同じなのです。

（アレンジ2） ボタンを全開にすればTシャツに羽織るのにぴったり。体形カバーにも最適



白Tシャツ￥6,600、パンツ￥19,800／ともにDUE deux イヤリング￥8,800、リング￥5,940／ともにアビステ バッグ￥15,950／ペルケ（アンビリオン） スニーカー￥19,910／マッキントッシュフィロソフィー（モーダ・クレア）

（アレンジ3）革ブルゾン＆ブーツと組み合わせれば、簡単に秋口の装いへと印象が変わる



黒ブルゾン￥49,500／MOGA スカーフ￥16,500／スウォッシュ ロンドン（ムーンバット） バッグ￥7,590／カシュカシュ（アンビリオン） ブーツ￥26,950／J&M デヴィッドソン（モーダ・クレア）

「ワンピースにカーディガンを合わせる」くらいのバリエーションしか知らなかったので、1枚でこんなに着回せるなんて！ 人って洋服でこんなに印象が変わるんですね

※記事内の商品価格はすべて税込です

※商品によっては在庫がなく、ご用意できない場合もあります