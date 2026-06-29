人気YouTuber・ヒカキンが、6月28日、約8年ぶりの引っ越しを自身のYouTubeチャンネルで報告し、波紋を呼んでいる。「この日の冒頭、大きな部屋の奥から『引っ越したぞーーーーー！イエーーーーイ！』と大声で叫びながら走ってきたヒカキンさん。『引っ越し大好きヒカキンです！』と自己紹介しながら、7〜8年ぶりに引っ越したことを報告しました。同じ建物内に “仕事用” と “家族用” の2部屋を契約したそうで、家族の部屋は低