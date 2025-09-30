Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×³«Ëë¡ª ¥Ò¥í¥¤¥ó¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÎÍÄ¾¯´ü±é¤¸¤ë»ÒÌò¡¦Ê¡ÃÏÈþÀ²¤Ï¡È¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¡É¤Î°ïºà
¡¡2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ç±é¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22=¼Ì¿¿¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥È¥¤Ï¡¢ÌÀ¼£´ü¤ËÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤¿ºî²È¤Î¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤À¡£¤½¤Î¥È¥¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤ë»ÒÌò¤ÎÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ê10¡Ë¤¬¡Ö¾Íè¡¢Âç²½¤±¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢Ëá¤±¤Ð¸÷¤ë°ïºà¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÄ¾¯´ü¤Î»ÒÌò¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î»ëÄ°Î¨¤òº¸±¦¤·¤«¤Í¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î10²ó¤°¤é¤¤¤Ç¡È¤Ä¤«¤ß¤ÏOK¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£»ÒÌò¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁá¡¹¤ÈÎ¥Ã¦¼Ô¤¬½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿»þ¤Ë¡Ô»ÒÌò¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿Î¥Ã¦¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢Ê¡ÃÏ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤¢¤ó¤Ð¤¤¤é¤·¤¤¡£2015Ç¯3·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎÊ¡ÃÏ¤Ï¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀõ¤¤¡£½éÉñÂæ¤Ï23Ç¯¡£½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¢¡¼¥Ë¥ãÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Ï±éµ»Ì¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¯¡£
¡¡24Ç¯¤Ë¤ÏNHK¤ÎÃ±È¯¥É¥é¥Þ¡ÖÀÎ¤Ï¤ª¤ì¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¤ÎÍ§¾ð¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ï¢¥É¥é¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¡£
¡Ö¤Û¤Ü¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·À±¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¤Ï¤º¡£¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ç»ÒÌò¤Î»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿±éµ»¥³¡¼¥Á¤â¡¢¡ÔÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊõÊª¤Ç¤¢¤ëÁÛÁüÎÏ¤¬Ë¤«¤Ç¡¢±éµ»¤Î´ðËÜ¤ò¶µ¤¨¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÉñÂæ¤ò¶î¤±²ó¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢Ê¡ÃÏ¤µ¤ó¤ÎºÍÇ½¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ê¡ÃÏ¤ÏËÜ¹¥¤¡¢ÆüËÜ»Ë¹¥¤¡¢¾å¿ù¸¬¿®¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¤±¤ó¤·¤ó¡×¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¤ÎÁ°ºî¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¤µ¤ó¡Ê²ÃÆ£Í®Æä¤«¤é²þÌ¾¡Ë¤Ï¡¢¡Ø´Æ»¡°å Ä«´é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î»ÒÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡ÃÏ¤µ¤ó¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì¤ÃÎ¿ô¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÈ´Å§¤·¤¿¤Î¤Ï¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¡¢NHK¥µ¥¤¥É¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿»ÒÌò¤¬¤½¤Î¸å¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¡ÃÏ¤µ¤ó¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¹âÀÐ¤â¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÍÌ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉËá¤±¤Ð¸÷¤ë½÷Í¥¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡Ë¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤À¤Ã¤¿¡£¾å¿ù¸¬¿®¤Î°ÛÌ¾¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö±Û¸å¤ÎÎµ¡×¡£Ê¡ÃÏ¤Ï¾º¤êÎµ¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
