元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で公開した動画「映画はテレビから消えた？地上波映画が今ほとんど見られなくなったのかを紐解きます。」の中で、かつての花形であった地上波の映画放送枠がなぜ激減したのか、その裏側を鋭く解説している。



動画の冒頭で下矢氏は、「日曜洋画劇場」や「木曜洋画劇場」といった番組が過去には存在したものの、現在ゴールデンタイムで定常的に映画を放送しているのは日本テレビの「金曜ロードショー」くらいだと指摘。この現象について「必然というか、時代の流れなんです」と語り、その背景にある3つの大きな理由を挙げた。



まず最大の理由として挙げられたのが、Netflixに代表されるネット配信サービスの普及だ。これにより映画公開から視聴者へ届くまでの順序、通称「ウィンドウ戦略」が激変。かつては「劇場→DVD→テレビ」の順だったものが、今や「劇場→DVD→ネット配信→テレビ」となり、「テレビで放送する頃には『今さら？！』というか、ちょっと旬を過ぎている」状態になったという。



さらに、テレビ局側の事情も大きい。下矢氏は「映画を放送したところで、テレビ局としても資産になりにくい」と断言。映画は他社が制作したものであり、放送しても「制作のノウハウが身につかない」うえ、ドラマやアニメのように映画化やグッズ展開といった「ビジネスとしても発展性がない」と、テレビ局にとってのメリットの薄さを強調した。



では、今後テレビの映画枠は完全になくなってしまうのか。下矢さんは「絶滅はしない」としながらも、「金曜ロードショーのように、スタジオジブリ作品という独占的な強力コンテンツがある場合は別」と分析。また、映画会社が最新作の宣伝材料として過去作の放送を利用するケースは今後も考えられるとし、映画放送枠は形を変えつつも限定的に存続するとの見方を示した。



