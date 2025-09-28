¸µ²£¹Ë¡¦Ä«ÀÄÎ¶¡¢ºÊ¤ÈÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÇ®¡¹¤¸¤ã¤¢¡Á¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸ºÇ¹â¡×¡¡45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð
¡¡¸µÂè68Âå²£¹Ë¡¦Ä«ÀÄÎ¶¤Î¥É¥ë¥´¥ë¥¹¥ì¥ó¡¦¥À¥°¥ï¥É¥ë¥¸»á¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ºÊ¡¦¥ª¥®¡¼¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇ®¡¹¤¸¤ã¤¢¡Á¡×¸µ²£¹Ë¡¦Ä«ÀÄÎ¶¡õºÊ¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥À¥°¥ï¥É¥ë¥¸»á¤Ï¡ÖHappy birthday to my 45¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Æü¾ï¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ª¥®¡¼¤µ¤ó¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ÁÇÀ²¤é¤·¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö»ä¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸ºÇ¹â¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÇ®¡¹¤¸¤ã¤¢¡Á¡×¡Ö¥ª¥®¡¼¤µ¤ó¤È¤º¡¼¤Ã¤È¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥°¥ï¥É¥ë¥¸»á¤ÏÊ¿À®22Ç¯¤Î1·î¾ì½ê¤Ç°úÂà¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤ÏÅÙ¡¹¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÇÆü¾ï¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇ®¡¹¤¸¤ã¤¢¡Á¡×¸µ²£¹Ë¡¦Ä«ÀÄÎ¶¡õºÊ¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥À¥°¥ï¥É¥ë¥¸»á¤Ï¡ÖHappy birthday to my 45¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Æü¾ï¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ª¥®¡¼¤µ¤ó¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ÁÇÀ²¤é¤·¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö»ä¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸ºÇ¹â¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÇ®¡¹¤¸¤ã¤¢¡Á¡×¡Ö¥ª¥®¡¼¤µ¤ó¤È¤º¡¼¤Ã¤È¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥°¥ï¥É¥ë¥¸»á¤ÏÊ¿À®22Ç¯¤Î1·î¾ì½ê¤Ç°úÂà¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤ÏÅÙ¡¹¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÇÆü¾ï¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£