YouTubeチャンネルで人気の旅行系YouTuber・おのだ氏が、「エストニア日帰り旅行記🇪🇪かつて妻と住んでいた世界遺産の街を紹介【バルト三国】」というタイトルで新たな動画を公開した。今回の動画では、おのだ氏がフィンランド・ヘルシンキからかつて住んでいたエストニアの首都タリンまで日帰り旅行。自身の思い出の地を巡りながら、かつての生活や懐かしいエピソード、そして現地ならではの旅の裏話まで、たっぷり語っている。



動画冒頭、「今ヘルシンキにいるんですけども、朝早いということで、掃除の車がね、やっていたりですとか」と始まるおのだ氏。朝6時過ぎ、最小限の荷物でエストニア・タリンを目指してフェリーターミナルに向かう様子を映した。「日帰り旅行って結構メリットありますよね。スーツケースもね、あれですし、パソコンとか持っていかなくてもいいですよ」と軽快に語る。



フェリーで2時間半、エストニアに到着すると「もう完全に観光客目線ですけど。一応EUでありますけども、違う言語を話すエストニアでございます」と独特の旅レポート。物価やショッピングモール、カフェ事情の変化を見ながら、当時妻とよく訪れていた店を巡り、思い出を振り返る。「自分が昔住んでたとか、別にそれは別に海外とか日本でも同じですけども、楽しいですよね」としみじみ語った。



タリンの旧市街を歩く中では、かつてガイドをしていた妻や現地でお世話になった韓国人ガイド・スウォンさんとの偶然の再会も。「スウォンさんと会えただけでもめちゃめちゃテンション上がりました」と嬉しそうな声も聞かれた。雨が降る悪天候ながらも展望台やカフェ、映画館、地元市場などを巡る中、当時抱えていた葛藤や挑戦についてリアルに語る。「会社辞めて、エストニアに来たけど、結局何してんだろうみたいなね。辞めたからには、すぐ帰国するとも言えないし…。でも、悩んでいたあの経験が今のYouTube生活に間違いなく繋がっている」と明かした。



当時のエストニアでの暮らしや、「エストニアに感謝ですね。そして、妻にも信頼しかありません」と語る姿も温かい印象を残した。動画の締めくくりでは「フィンランドからすぐ船でこれるって売りなんすよね、このタリンって街。ぜひ皆さんもエストニア来てみてください。旧市街も、カフェも、何も変わってなくて楽しかった。やっぱり思い出の場所にまた戻ってくるのは、いいものですね」と呼びかけ、また現地を訪れる決意も口にしていた。