【2025年秋】まだまだ楽しめる秋花火！これから開催される東海の花火大会6選
秋に開催される花火大会が各地で増加中。澄んだ空に映える秋花火は、夏とはまた違った美しさが楽しめるのが魅力だ。夕暮れと絶景と花火の共演が楽しめる「堂ヶ島夕映えの花火」や、全国の花火師が技を競う「花火甲子園」など、見逃せない注目の大会を厳選してご紹介！
【写真で見る】東海でこれから開催される秋の花火大会
■【愛知 渥美】第2回 渥美半島花火大会
開催日：2025年9月27日(土)
開催場所：田原市 田原市総合体育館周辺
渥美半島の夜空を彩る大規模花火大会
愛知県田原市の田原市総合体育館周辺で2回目の開催となり、約4000発の花火が渥美半島の夜空を彩る。会場にはお祭りグルメを楽しめる屋台村も登場する。きれいな花火をゆったり見るなら有料席がおすすめ(詳細未定)。また、当日は交通規制が行われるため、公共交通機関の利用が推奨されている。なお、雨天時は小雨決行、荒天の場合は中止となる。
■【静岡 西伊豆】堂ヶ島夕映えの花火
開催日：2025年9月27日(土)〜10月5日(日)の土日
開催場所：賀茂郡西伊豆町 堂ヶ島公園
美しい夕景の中に花火が打ちあがる
「夕陽日本一のまち」静岡県西伊豆町の堂ヶ島温泉郷で秋に開催される花火イベント。2025年は9月27日(土)、28日(日)、10月4日(土)、5日(日)の4日間にわたり行われる。美しい夕景の中で、10分間に約1800発の凝縮された迫力ある花火が打ち上がる。「日本の夕陽百選」に選ばれるほどの絶景スポットの堂ヶ島で、家族や友人と秋の花火を楽しめる。
■【岐阜 瑞穂】GIFUみずほ秋花火
開催日：2025年10月25日(土)
開催場所：瑞穂市 PLANT6 瑞穂店北側河川敷
秋夜を彩る瑞穂の新しい花火物語
岐阜県瑞穂市で初めて開催される「GIFUみずほ秋花火」は、PLANT6 瑞穂店北側の犀川河川敷で行われる。会場は12時に開場し、地域色豊かなステージイベントが18時頃まで続く。その後、18時30分から約30分間にわたり、秋の澄んだ夜空に華やかな花火が打ち上がる。観覧は無料だが、駐車場の台数には限りがあるため、公共交通機関や乗り合わせの利用が望ましい。会場では地元グルメやスイーツを提供するキッチンカーが並び、アルコールの販売はない。「未来に繋ごう希望の光」をテーマに、地域の有志が協力して立ち上げたこの花火大会は、家族や友人と秋の夜を満喫できる新しい風物詩として期待されている。
■【三重 桑名周辺】いなべ市商工まつり2025
開催日：2025年11月15日(土)
開催場所：いなべ市 いなべ市 員弁運動公園 駐車場
至近距離で見る大迫力の花火
【※大会プログラムは過去の情報になります。開催予定の大会については詳細が決定次第、情報を更新します】三重県いなべ市で毎年秋に開催される恒例イベント。フィナーレには大迫力の打ち上げ花火が夜空を彩る。会場では太鼓の演奏や地元高校の吹奏楽など多彩なステージプログラムが予定されているほか、キッチンカーやマルシェで地元の特産品やグルメも楽しめる。
■【静岡 熱海】秋季熱海海上花火大会
開催日：2025年9月15日〜11月24日(振休)
開催場所：熱海市 熱海湾(熱海港7.5メートル岸壁〜海釣り施設)
熱海の夜に輝く豪華絢爛な大花火
静岡県熱海市で1952年に始まった歴史ある大会で、夏だけではなく年間を通して10回以上も開催され、熱海の名物となっている。会場である熱海湾は三面を山に囲まれた「すり鉢」状の地形で、海上から打ち上げられる花火の音が反響し、大きなスタジアムのような音響効果を生み出す。さらに、水面に映る花火の反射も美しく、幻想的な光景が広がる。
■【愛知 蒲郡】第5回花火甲子園
開催日：2025年11月29日(土)
開催場所：蒲郡市 ラグーナビーチ
秋の空を舞台に開催される花火甲子園
今年で5回目を迎える、愛知県下初となる花火競技大会。花火甲子園では、例年全国から20名を超える花火師が集結し腕を競い合う。打ち上げられる花火は合計1万発におよび、迫力ある演出が次々と展開される。また、競技大会だけでなく音楽花火やスターマインなどのエンターテインメント花火も充実。全国の花火師たちが伝統の業と最新の技術をかけ合わせた、ここでしか見られない花火を楽しめる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
