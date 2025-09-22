シンプルだけど地味じゃない「得するポイントがある」1万円以下で可愛いGapの服

シンプルに使える「シンプル以上のデザイン」

ありきたりじゃない、スタイルがよく見える、着回し力も高い…etc スタンダードなアイテムにこそ求めたい実力をそなえつつ、見た目もプライスも可愛いから手にとりやすい、「メリットの多いGap」の服をひとまとめにしてお届け。







シワを気にしなくていい「ガーゼ素材」

ベージュシャツ／Gap 黒プリーツスカート／någonstans ゴールドイヤリング／アビステ 黒バッグ／ROH SEOUL ミュール／ル タロン グリーズ（ル タロン グリーズ ルミネ新宿店）



肌あたりがいいうえ、すでにそなわったシワ加工により手入れもラクな１枚。左胸のポケットが、そでまでゆったりとした形のぼやけを防ぐさりげないアクセントに。穏やかな品がそなわる、薄づきのベージュは重たく見えずいまの季節にもぴったり。







「カシミヤのように心地いい」コンパクトなニットT

グレー半そでニット、肩に巻いたカーディガン／ともにGap 黒バルーンスカート／アバハウス マヴィ（アバハウスインターナショナル オンラインストア） 眼鏡／レイバン（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） バッグ／ROH SEOUL パンプス／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）



カシミヤライクなふんわりとした肌ざわりのニットTシャツ。起毛感のある風合いが、コンパクトな1枚を着映えるリュクスな見た目へと格上げ。身体にフィットするサイズ感ながらストレッチ性があり窮屈感はなし。型くずれもしにくく、長く使えるうえ手にとりやすい価格なのも大きな魅力。













（コーディネートのプライスなど詳細）

